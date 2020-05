Kanāla "Tava klase" mācību saturu veido arī Jelgavas pedagogi

Lai veicinātu attālināto mācību pieejamību un kvalitatīva satura apgūšanu un sniegtu lielāku atbalstu vecākiem, no 6. aprīļa apraidē televīzijā un internetā darbu sācis kanāls "Tava klase", kurā ik darbdienu līdz pat 29. maijam 1. līdz 12. klašu skolēniem tiek piedāvātas mācību stundas, 20 minūšu videomateriālos izskaidrojot kāda mācību priekšmeta vielu vai aicinot uz aktīvām un radošām nodarbēm. Televīzijas kanāla saturu veido pedagogi no visas Latvijas - arī Jelgavas skolotāji, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Zināms, ka patlaban izglītojošā televīzijas kanāla "Tava klase" satura veidošanā piedalās četri Jelgavas pedagogi – Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolotāji Ritma Tīrumniece un Džozefs Džeks Horgans, kā arī Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotāja Agita Ozoliņa, kas vada angļu valodas stundas, kā arī bērnu un jauniešu deju kolektīva "Vēja zirdziņš" repetitore horeogrāfe Guna Trukšāne, kas sākumskolas klašu grupām māca deju vingrinājumus.

Projektā iesaistītie pedagogi atzīst, ka darbs pie mācību satura televīzijā licis pielāgoties 20 minūšu mācību stundas formātam, kā arī ļāvis pārbaudīt pedagoģiskās iemaņas, veidojot nodarbības tā, lai to saturs būtu reizē saprotams, saistošs un noderīgs. Kā deju, tā angļu valodas pedagogi strādājuši kopā, savstarpēji plānojot stundu tēmas, tomēr nodarbību saturs izstrādāts individuālā darbā.

"Mēs izvēlējāmies strādāt vairāk ar mācību stratēģijām, mazāk ar konkrētām tēmām. Ritma Tīrumniece strādāja ar lasīšanas un klausīšanās stratēģijām, bet es - ar eseju un vēstuļu rakstīšanas stratēģijām. Šonedēļ ierakstījām pēdējo nodarbību par dialogu veidošanu – kas ir tas, kas ir vajadzīgs, lai komunicētu. Mācām tās lietas, kas skolēniem varētu būt visvairāk vajadzīgas," stāsta A.Ozoliņa, kas nodarbības "Tava klase" kanālā izstrādājusi 9. klašu skolēniem. "Par saturu runājot, tas tika izstrādāts visai ātri, jo bija jābūt studijā un jāfilmē. Mēs ar Spīdolas Valsts ģimnāzijas pedagogiem vienojāmies, kas ir tās svarīgās lietas un tēmas, ko katrs stāstīsim. To var nosaukt par tādu kā brīvu improvizāciju, pielāgojot skolā mācīto īsākam lekcijas formātam," piebilst pedagoģe.

Darbs, veidojot nodarbības mācību televīzijas kanālam pielīdzināms arī ikdienas darbam skolā, A.Ozoliņai vadot angļu valodas stundas video formātā, kā arī izmēģinot diferencēto mācību pieeju: "Runājot par attālināto mācīšanos, es domāju, ka vinnētāji ir tie skolotāji, kuriem tehnoloģijas ir ikdienas lieta. Līdz ar to viņiem saprotams, kas un kā ir darāms, veidojot stundu materiālu. Ikdienā šobrīd izmantoju video stundas, jo ir lietas, kas īpaši pamatskolā ir daudz jāskaidro. Tāpat šis ir brīnišķīgs laiks, kad patiešām var izmantot diferencēto mācīšanos, tiem bērniem, kuri saprot, ka viņi paši var apgūt vielu, strādājot individuāli pēc nedēļas plāna, bet tiem, kam tas nepieciešams, piedāvājot video stundas. Šis sadalījums ir apmēram puse uz pusi. Tāpat veidoju video konsultācijas, ko varētu izmantot arī turpmāk, jo tādējādi bērnam nav jāmeklē laiks, kad atnākt uz klasi. Sarunājam laiku, pieslēdzamies "Zoom" platformā un mēs vienkārši strādājam."

Piektdienās kanālā "Tava klase" skatāmas interešu izglītības nodarbības, kurās deju stundas vada arī bērnu un jauniešu deju kolektīva "Vēja zirdziņš" repetitore horeogrāfe Guna Trukšāne. "Kopā deju stundās esam četri pedagogi – es un trīs Rīgas kolēģi. Galvenais mērķis ir aicināt skolas vecuma bērnus un ikvienu ļauties kustību priekam, jo jebkura kustība var būt deja. Nospriedām, ka katru nodarbību veidosim citādāku un tā, lai tā būtu interesanta jebkuram vecumam. Esam iekļāvuši iesildīšanās vingrinājumus, lai ķermenis pamostas un mēs labi justos. Iemācām arī kādus interesantus koordinācijas vingrinājumus un atkārtojam latviešu tautas deju pamatsoļus. Izmantojot brīžus, kad paliek pāri laiks, iekļaujam nodarbībās deju soļus no Skolēnu deju svētkiem," attālināto deju stundu veidošanu ieskicē G.Trukšāne. Repetitore skaidro, ka pieredze, veidojot attālināto saturu, kas pieejams ikvienam, ir bijusi interesanta un saņemtas pozitīvas atsauksmes no ģimenēm, kuras sagatavotās nodarbības iedrošinājušas izkustēties: "Šī ir iespēja bērniem atgādināt, ka arī šajā laikā varam atrast veidus kā darboties, tā kā šis ir labs aicinājums no organizatoru puses. Veidojot nodarbību saturu, balstījāmies pašu zināšanās un pieredzē. Protams, bija mazliet jocīgi runāt tikai ar kameru, kad vari vien iedomāties, kāda ir atgriezeniskā saite otrpus ekrānam. Tomēr, ja darbojies ar pozitīvām un foršām emocijām, domāju, ka tās pāriet arī otrpus ekrānam."

Izglītojošā televīzijas kanāla "Tava klase" nodarbības katru darbdienu tiek pārraidītas kanālos "Sportacentrs.com" un "ReTV" no pulksten 9 līdz 13.40. Arhīva veidā viss mācību saturs pieejams internetā www.tavaklase.lv.

Foto: Kanāls "Tava klase"