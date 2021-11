Kāpēc Jelgavā daži atkritumu laukumi pilni ar būvgružiem?

Daudzās atkritumu novietnēs Jelgavā ir sakrājušās būvgružu kaudzes: reģipsis, flīzes, santehnika un citi būvniecības atkritumi. Ilgstoši šie būvgruži tur atrodas un pamatīgi bojā ainavu.

“Būvniecības atkritumu izvešana ir papildu pakalpojums par atsevišķu samaksu. Kolīdz mājas pilnvarota persona pasūtīs būvgružu izvešanu, mēs to varēsim nodrošināt teju pāris stundu laikā, tomēr pieteikumus būvgružu izvešanai saņemam ārkārtīgi reti. Mēs ar prieku īstenotu atkritumu izvešanu, jo arī mūs priecē sakārtota vide, tomēr neesam tiesīgi patvaļīgi uzspiest patērētājam savu maksas pakalpojumu.

Liela daļa māju pārvaldnieku patstāvīgi savāc būvniecības atkritumus, izved tos un izraksta iedzīvotājiem attiecīgus rēķinus. Par tādu papildu rēķinu izcenojumu jāuzdod jautājums tieši namu apsaimniekotājām“ informē pilnsabiedrība "JKP".

Celtniecības atkritumi ir īpaša atkritumu kategorija. Piemēram, cilvēks remontē sanitārās telpas. Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām viņam ir pienākums:

- Pasūtīt celtniecības atkritumu izvešanu uzņēmumā, kurš sniedz šāda veida pakalpojumu (https://atkritumijkp.lv/buvniecibas-atkritumu-apsaimniekosana)

vai:

- Patstāvīgi nogādāt atkritumus uz atkritumu poligonu

Un tomēr cilvēks izlemj izmest būvniecības atkritumus maisus kopējā atkritumu laukumā. Rezultātā par izvešanu samaksās visi tie, kas izmanto atkritumu laukumu. Ja nevēlaties maksāt par citiem, esiet modri un painteresējieties par to, kā kaimiņš ir izlēmis atbrīvoties no saviem būvgružiem, un informējiet policiju gadījumā, ja viņš to ir izdarījis neatļautā veidā.

Sūdzību (var pievienot arīfotogrāfijas) var iesūtīt Jelgavas Pašvaldības policijas "WhatsApp" lietotnē, uz tālruņa numuru 28353543 vai uz e-pasta adresi: policija@policija.jelgava.lv . Ja atkritumus ar auto pieved nepiederošas personas, svarīgi ir fiksēt automašīnas numura zīmi.

Bieži vien celtniecības atkritumi tiek novietoti līdzās lielgabarīta atkritumiem. Brigāde, kas savāc lielgabarīta atkritumus, tualetes podus, izlietnes savā mašīnā nekraus un cita veida būvgružus atstās laukumā. Darbinieki savāks mēbeles, elektroierīces un citus priekšmetus, kas atbilst lielgabarīta atkritumu definīcijai (https://atkritumijkp.lv/infografika-par-lielgabarita-atkritumiem) Atkritumu laukumā paliks viss, kas neatbilst lielgabarīta atkritumu aprakstam, arī kartona kastes, kuras vajag saplēst un ievietot dzeltenajos šķiroto atkritumu konteineros.

Foto: pilnsabiedrība "JKP"