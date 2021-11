Kariņš: Mājsēde ir devusi cerēto rezultātu

Mājsēde ir devusi cerēto rezultātu, un esam lauzuši Covid-19 saslimstības līkni, šodien pēc koalīcijas partiju sadarbības sanāksmes sacīja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Viņš norādīja, ka mājsēde ļāva samazināt saslimušo un hospitalizēto skaitu, piebilstot, ka tās ir pozitīvas tendences. Vienlaikus premjers akcentēja, ka pandēmija ar to nav beigusies.

Kariņš aicināja iedzīvotājus būt apdomīgiem un izsvērt to, kā samazināt savstarpējos kontaktus, lai neizplatītu Covid-19 tālāk.

Ministru prezidents arī norādīja, ka valdības politika attiecībā uz vakcināciju paliek nemainīga - Veselības ministrija turpina sniegt šo bezmaksas pakalpojumu katram valsts iedzīvotājam. Svarīgi, lai seniori virs 60 gadu vecuma izmanto šo iespēju, piebilda Kariņš, atgādinot arī par balstvakcīnu, kas pieejama tiem pieaugušajiem, kuriem kopš vakcinācijas proces noslēgšanas pagājuši seši mēneši.

Premjers aicināja izmantot balstvakcinācijas iespēju, kas pastiprinās imunitāti nākamajā ziemas sezonā. Tāpat valdības vadītājs vērtēja, ka senioru vakcinācijas aptvere uzlabojas, tomēr tā vēl nav pietiekama, lai visa sabiedrība būtu labi pasargāta vīrusa "Delta" paveida apstākļos.

Savukārt labklājības ministrs Gatis Eglītis (JKP) piebilda, ka tuvāko nedēļu laikā paredz trīs punktus, par kuriem koalīcijai un valdībai būs jāpieņem būtiski lēmumi. Pirmais no tiem saistās ar to, kā veicināt vakcinācijas aptveri iedzīvotāju vidū, kuri ir vecāki par 60 gadiem. Koalīcijai būs jādiskutē par to, kā sasniegt 90% aptveri, lai mazinātu hospitalizācijas un mirstības riskus, sacīja ministrs.

Šai sakarā varētu būt lēmumi par stimulējošiem maksājumiem vakcinācijas veicējiem, atklāja Eglītis.

Otrs punkts, par kuru tuvāko nedēļu laikā valdībai būšot jāpieņem svarīgi lēmumi, ir saistīts ar baltsvakcinācijas pieejamību, teica labklājības ministrs.

Savukārt trešais punkts būšot saistīts ar vakcinācijas procesu bērniem no pieciem līdz 12 gadiem, tomēr šodien diskusija par to vēl nav bijusi, norādīja Eglītis.

Foto: no arhīva