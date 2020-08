Kariņš: Pilnīgi skaidrs, ka izmaiņas NĪN patlaban nav iespējamas

Ir pilnīgi skaidrs, ka izmaiņas nekustamā īpašuma nodoklī (NĪN) patlaban nav iespējamas, šodien pēc tikšanās ar koalīcijas partneriem medijiem norādīja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Politiķis skaidroja, ka diskusijas par dažādām izmaiņām nodokļos koalīcijā ilgst vairāk nekā gadu.

"Ir pilnīgi skaidrs, ka nekādas izmaiņas šajā nodoklī šobrīd iespējamas nav. Grūtība ir, ka te ir divas sastāvdaļas - aprēķināts jauns iespējamais kadastrs un pēc tam seko aprēķināmais nodoklis. Pirmais solis ir izdarīt, bet otrais nav sperts, jo tā ir diskusija plašākā sabiedrībā, nevis tikai piecu partiju koalīcijā," teica Kariņš, uzsverot, ka plašā diskusija ir vēl priekšā.

Kariņš pieļauj, ka, ja nebūtu uznākusi Covid-19 krīze, kas atņēma valdībai vairākus mēnešus laika, tad, iespējams, tagad šim procesam varētu iziet cauri un būtu skaidrība jau rudenī. "Bet es to nesaredzu, jo mums nav šis jautājums izskatīts," pauda premjers.

Valdības vadītājs atgādināja, ka NĪN jautājums iesaldēts līdz 2022.gadam, pieļaujot, ka termiņu varētu vēl pagarināt, lai sabiedrībai būtu skaidrs, ka netop nekādi pārsteigumi.

"Šis nav viens no tiem nodokļiem, ko koalīcija izskata kā iespēju budžeta ienākumu palielināšanai. Mūsu mērķis ir sakārtot sistēmu, nevis celt NĪN. Šī valdība negrasās celt NĪN. Aprēķināts kadastrs, un ir jāpārskata nodokļa likmes, tās velkot uz leju," pauda politiķis.

Kariņš sacīja, ka, viņaprāt, budžeta kontekstā patlaban NĪN jautājumu skatīt būtu ļoti sarežģīti, jo "mēģināt tagad visu salikt kopā kā tādu kāzu rīta rasolu sanāks par daudz".

"Mums jau ir piedāvājums no Finanšu ministrijas, kas nav nekas cits kā tāds kopsavilkums par tēmām, par ko mums bija vienošanās koalīcijā. Mums jāturpina diskusija par to, kā varam būt taisnīgāki pret ģimenēm ar bērniem. Redzam, kā to var atrisināt. Jāstrādā pie modeļa, kā vislabāk pārdalīt budžeta iekšējos resursus, lai tas būtu pareizi izdarīts. Mums jāturpina arī skatīt, vai kādā veidā varam atļauties vēl vairāk atslogot zemās algas," teica Kariņš, piebilstot, ka līdz ar nodokļa samazināšanu sarūk arī budžeta ieņēmumi.

Jautājumu par NĪN nodokļu reformas kontekstā aktīvi aktualizē Jaunā konservatīvā partija, uzsverot, ka izmaiņām NĪN jābūt topošās reformas kontekstā.

