Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) rosina noteikt visiem 50 gadus sasniegušiem cilvēkiem obligātu vakcināciju pret Covid-19.

Ministru prezidents valdības sēdes laikā pauda, ka, ja četru nedēļu laikā, kamēr valstī būs izsludināti īpaši stingri Covid-19 ierobežojumi jeb stingrais "lokdauns", netiks īpaši veicināta vakcinācijas aptvere, "lokdauns" būs bijis veltīgs.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) sēdē skaidroja, ka vakcinācijas aptveres celšanai iedzīvotāju vecumā virs 50 gadiem tiek ieteikts noteikt par pienākumu vakcināciju pret Covid-19 kopumā vai saņemot zināmus pakalpojumus. Runājot par šo iniciatīvu, ministrs pauda atbalstu, piebilstot, ka "mums ir visai ierobežoti rīki, ar kuriem varētu stimulēt gados vecāko un riskantāko iedzīvotāju vakcināciju". Taču vienlaikus, viņaprāt, šeit varētu būt juridiski izaicinājumi, jo šobrīd darbiniekiem šāds pienākums noteikts ar nodarbinātības pamatu.

Tikmēr tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP) sacīja, ka, viņaprāt, šādu pienākumu noteikt būtu komiski, jo daudz atbilstošāk obligātu vakcināciju ir noteikt konkrētām profesijām. "Es neizprotu, ko tas varētu nozīmēt - senioru obligāta vakcinācija," teica tieslietu ministrs.

Tikmēr labklājības ministrs Gatis Eglītis premjera piedāvājumu atbalstīja.

Finanšu ministrs Jānis Reirs (JV) atzīmēja, ka, viņa ieskatā, Latvijai būtu jādara viss, lai vakcinētu seniorus, tomēr vēstuļu rakstīšana, kas ir viena no Veselības ministrijas (VM) ieteiktajām uzrunāšanas metodēm, varētu nebūt tik efektīvs pasākums - pie senioriem būtu jābrauc personīgi, jārosina sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām.

Līdzīgu viedokli pauda arī satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP), kurš atklāja, ka Latvijā starp jauniešiem no 12 līdz 14 gadu vecumam vakcinācijas aptvere ir augstāka nekā senioriem virs 90 gadiem, "kas kaut ko parāda par mūsu prioritātēm". Linkaits sacīja, ka īpaši aktīvi būtu jāmēģina uzrunāt neaktīvākie seniori, kas, piemēram, dzīvo laukos un kuriem vakcīnu pieejamība ir ļoti liela problēma.

"Nav tā, ka [seniori] negribētu vakcinēties, bet ir daudz apstākļi, kas traucē to izdarīt," teica Linkaits.

Izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece piekrita citiem kolēģiem sakot, ka regulējums par obligātu vakcināciju visiem cilvēkiem virs 50 gadu vecumam varētu nebūt pareizais virziens, jo pašlaik visi līdzekļi, ar kuriem varētu uzrunāt seniorus vakcinēties, vēl nav izmantoti.

Iekšlietu ministre Marija Golubeva (AP) valdības sēdē norādīja, ka VM piedāvātie risinājumi vakcinācijas aptveres palielināšanai ir diezgan efektīvi. Golubeva nevarētu teikt, ka ir kategoriski pret obligātai vakcinācijai, taču svarīgi ir veikt un saprast juridisko analīzi par šādas prasības ieviešanu. "Attiecībā uz cilvēktiesībām ir jābūt ļoti precīziem," piebilda ministre.

Veselības ministrs nepiekrita kolēģu kritikai, paužot, ka viņš no kolēģiem diskusijas laikā rekomendāciju ziņā vakcinācijas veicināšanai starp senioriem valdības sēdē nav sadzirdējis neko tādu, ko VM pašlaik jau nedarītu, tostarp veicot vakcināciju mājās, sadarbojoties ar nevalstiskajām organizācijām u.c.

Kariņš, apkopojot Ministru kabineta kolēģu sacīto, uzdeva Operatīvās vadības grupai (OVG) izsvērt iespējas papildus regulējuma noteikšanai, kas varētu veicinātu senioru vakcinēšanos.





Jau ziņots, ka vakcināciju pret Covid-19 ir pabeigusi puse no visiem Latvijas iedzīvotājiem, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati.

Līdz šim kopumā vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu Latvijā saņēmuši ap 849 000 jeb ap 45% no visiem valsts iedzīvotājiem. No tiem otro devu saņēmuši ap 756 000 iedzīvotāju, bet vēl ap 185 000 cilvēku ir saņēmuši "Johnson&Johnson" potes, kam atbilstoši valstī spēkā esošajam regulējumam nepieciešama tikai viena deva, līdz ar to vakcinācijas procesu pabeigušo kopskaits sasniedzis 941 000 jeb 50% no visiem valsts iedzīvotājiem.

Rēķinot pirmās potes un "Johnson&Johnson" vakcīnas saņēmēju kopskaitu, tas šajās dienās sasniedzis aptuveni 1,03 miljonus cilvēku. Savukārt ar "trešo devu" līdz šim Latvijā vakcinēti ap 2600 cilvēki jeb 0,14% iedzīvotāju. Atbilstoši medicīnas speciālistu ieteikumiem, "trešo vakcīnas devu" pamatā potē cilvēkiem ar ļoti novājinātu imunitāti un senioriem.





Foto: no arhīva