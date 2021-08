Kariņš: Valstī plosās pret Covid-19 nevakcinēto epidēmija

Patlaban valstī plosās pret Covid-19 nevakcinēto epidēmija, šādu viedokli otrdien valdības sēdē pauda Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Uzklausot aktuālāko informāciju par epidemioloģisko situāciju valstī, premjers secināja, ka valstī sāk plosīties pret Covid-19 nevakcinēto epidēmija, tāpēc būtu nepieciešams skaidrāk informēt nevakcinēto sabiedrības daļu, ka patlaban slimnīcās nonāk pret Covid-19 nevakcinētie iedzīvotāji. Frāzi "nevakcinēto epidēmija" iepriekš lietojuši arī atsevišķi Rietumvalstu politiķi.

"Patlaban fakts, ka cilvēki ir saslimuši, nav vienīgais noteicošai, bet tas var radīt grūtības, aizvien vairāk cilvēkiem nonākot slimnīcās. Prezentācijā tika minēts, ka pie 800 [Covid-19 slimnieku aizņemtām] gultas vietām slimnīcās atkal būs jāizsludina ārkārtējā situācija, tādējādi ierobežojot arī dažāda veida pakalpojumus, kas radīs jaunas problēmas," pauda premjers.

Kariņš mudināja skaidrāk uzsvērt, ka slimnīcās patlaban nonāk pret Covid-19 nevakcinēti cilvēki, kā arī no šī vīrusa mirušie nav bijuši vakcinēti. "Tas ir vairāk jāizceļ, lai sabiedrība saprot, ko tā var darīt, lai sevi pasargātu. Traģiski, ka Latvijā ir tik liels pret Covid-19 nevakcinēto skaits, turklāt šie cilvēki nonāk slimnīcās," uzsvēra Kariņš.

Viņš piebilda, ka prognozes par Covid-19 izplatību ir skaudras un Covid-19 trešais vilnis ir neizbēgams.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī Latvijā konstatēti 237 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi un saņemti ziņojumi par pieciem ar šo slimību saistītiem nāves gadījumiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Saslimstības ar Covid-19 divu nedēļu kumulatīvais rādītājs diennakts laikā ir pieaudzis no 117,7 līdz 122,1 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Pēdējo reizi augstāks kumulatīvais rādītājs bija 17.jūnijā, kad tas bija 125,8.

No pēdējo 24 stundu laikā atklātajiem gadījumiem 206 cilvēki nebija vakcinēti vai nebija pabeiguši vakcinācijas kursu, bet 31 bija vakcinēts.

Pagājušajā diennaktī Latvijā veikti 41 310 Covid-19 izmeklējumi, kas ir līdz šim lielākais diennaktī veikto testu skaits. Tikmēr pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 0,6%.

No aizvadītajā diennaktī mirušajiem divi bijuši vecumā no 60 līdz 69 gadiem, viens - vecumā no 70 līdz 79 gadiem un vēl divi - vecumā no 80 līdz 89 gadiem.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts kopumā 142 637 cilvēkiem, bet miruši 2578 ar šo slimību sasirgušie.

