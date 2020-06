Karstuma dēļ valsts autoceļu atsevišķos posmos veidojas slidenas svīdumu vietas

Karstuma dēļ valsts autoceļu atsevišķos posmos veidojas svīdumu vietas, kuras var būt slidenas, informē VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” (LAU) pārstāvis Juris Aksels Cīrulis.



LAU uzrauga situāciju uz valsts autoceļiem un veic svīdumu vietu apstrādi, tās vienmērīgi kaisot ar smilti vai sīkām šķembām, tādējādi uzlabojot satiksmes drošību. Nepieciešamības gadījumā darbs tiek veikts atkārtoti.

Svīduma vietas ir izveidojušās uz šādiem autoceļu posmiem: Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) posmos no 78 līdz 86 kilometram un no 176 līdz 177 kilometram, Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robežas (Patarnieki) posmā no 51,6 līdz 52,4 kilometra, Inčukalns-Ropaži-Ikšķiles posmā no 6,6 līdz 19,9 kilometram un no 26 līdz 34 kilometram.

Tāpat svīduma vietas novērotas autoceļā Garkalne-Alauksts posmā no 11,4 līdz 19,1 kilometram, Augšlīgatne-Skrīveri no 41,9 līdz 42,6 kilometram, Sinole-Silakrogs posmā no 23,1 līdz 41,5 kilometram, Rīga-Ērgļi no 15,9 līdz 27,7 kilometram un 49,7 līdz 50,9 kilometram, Alūksne-Zaiceva no 2,7 līdz 4.kilometram, kā arī autoceļa Alūksne-Liepna no 10,3 līdz 11,5 kilometram.

Svīdumi konstatēti arī autoceļa Litene-Alūksne posmā līdz 23 kilometram, Ilūkste (Virsaiši)-Bebrene-Birži posmā no 65,2 līdz 71,2 kilometram, Jēkabpils-Lietuvas robeža (Nereta) posmā no 16 līdz 30,4 kilometram, Inciems-Sigulda-Ķegums posmos no 48 līdz 49,4 kilometram un no 32,6 līdz 33,8 kilometram.

Tāpat uzmanība jāvērš autoceļos kā Rīgas HES-Jaunjelgava, Ķekava-Skaistkalne, Rīgas HES-Pulkarne, Mežvidi-Baldone, Iecava-Stelpe, Saldus-Kūdras, Vāne-Saldus, Rīgas robeža-Silnieki-Puķulejas, Kolberģis-Ponkuļi, Dāvidi-Zaķumuiža-Bajārkrogs, Baloži-Plakanciems-Iecava, Ropaži-Griķukrogs, Dobele-Īle-Auce, Cēsis-Vecpiebalga-Madona, Pļaviņas (Gostiņi)-Madona-Gulbene un Madona-Varakļāni.

Svīdumu var veidoties uz tiem autoceļu posmiem, kuros veikta virsmas apstrāde un kur bedres tiek labotas ar bitumena emulsiju un šķembām. LAU aicina autovadītājus būt uzmanīgiem un izvēlēties ceļa apstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu.

Atgādinām, ka autoceļu uzturēšanas darbiem tiešsaistes režīmā var sekot līdzi VAS “Latvijas valsts ceļi” mājaslapas kartē (“lvceli.lv”), kā arī lietotnē “Waze”, kurā iespējams arī informēt par valsts autoceļu stāvokli. Par svīduma vietām uz valsts autoceļiem aicinām informēt arī VAS "Latvijas valsts ceļi" Satiksmes informācijas centru, zvanot pa diennakts bezmaksas tālruni 8000 5555.

Foto: LAU