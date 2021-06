Karstuma ietekmē ceļu posmos ar nokalpojušu asfalta segumu var parādīties slideni izsvīdumi

Ceļu posmos ar nokalpojušu asfaltbetona segumu, kur ir veikti bedru labojumi, karstuma ietekmē var parādīties izsvīdumi, kas var būt slideni, brīdina "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

Autoceļa asfalta segumam uzkarstot līdz temperatūrai, kas pārsniedz 50 grādus pēc Celsija, seguma sastāvā esošais bitumens kļūst mīksts un sāk kust. Lai uzlabotu seguma saķeri ar auto riepām un satiksmes drošību, svīduma vietas nepieciešams vienmērīgi nokaisīt ar smilti vai sīkām šķembām.

LVC atzīmē, ka īpaša uzmanība ceļa stāvoklim un šiem izsvīdumiem ir jāpievērš motobraucējiem, kuriem var traucēt arī smilts, ar kuru tiek kaisītas izsvīdumu vietas. Ceļa segumu svīšana ir atkarīga arī no satiksmes intensitātes - jo tā augstāka, jo vairāk bitumena emulsijas tiek izspiests uz seguma virsmas un lielāka iespēja, ka parādīsies svīdumu vietas.

Ceļu uzturētāji atgādina, ka visos valsts reģionos noris aktīva būvdarbu sezona un satiksmes ierobežojumi ieviesti vairāk nekā 90 valsts autoceļu posmos. Ar ilgāku laiku ceļā jārēķinās ceļa posmā starp Turaidu un Siguldu, Tallinas šosejas posmā no Zvejniekciema līdz Duntei, Liepājas šosejas posmā no Skrundas līdz Kalvenei, tāpat ceļā no Kuldīgas uz Tukumu, remontposmos pie Rēzeknes, Saldus un Jelgavas.

Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem pašlaik ir uz Tallinas šosejas posmā no Vidzemes šosejas līdz Siguļiem, kur notiek satiksmes organizācijas izmaiņu darbi. Tur ātrums ierobežots līdz 70 kilometriem stundā (km/h), un paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ir 25 minūtes.

Uz Tallinas šosejas, posmā no Zvejniekciema līdz Duntei, notiek seguma atjaunošana. Ātrums ierobežots līdz 50 un 70 km/h, divos posmos satiksme tiek organizēta ar luksoforu un posma šķērsošana var prasīt 30 minūtes.

Iecavā, Rīgas ielā, posmā no autoceļa Iecava-Stelpe līdz Upes ielai, ātrums ierobežots līdz 50 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 15 minūtes. Liepājas šosejas posmā no Skrundas līdz Kalvenei sākti seguma atjaunošanas darbi, vienā posmā ir luksofors, ātrums ierobežots līdz 50 un 70 km/h un posma šķērsošanai nepieciešamas 26 minūtes.

Autoceļa Jēkabpils- Rēzekne- Ludza posmā no Greiškāniem līdz Rīgas ielai ir četri luksoforu posmi un ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Posma šķērsošana var prasīt 35 minūtes. Vairāki remontposmi ir uz autoceļa Grebņeva- Rēzekne- Daugavpils- Lietuvas robeža. Lielāki satiksmes ierobežojumi ir divos posmos: no Rēzeknes līdz Bekšiem, kur ātrums ierobežots līdz 70, 50 un 30 km/h, četri luksofora posmi un paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks 25 minūtes, kā arī no Maltas līdz Feimaņu pagriezienam, kur ātrums ierobežots līdz 50 un 70 km/h, asfalta seguma izbūves laikā tiks slēgta viena brauktuves josla un divvirzienu satiksmi organizēs ar luksoforiem, paredzamais šī būvobjekta šķērsošanas laiks ir 30 minūtes.

Foto: "Latvijas autoceļu uzturētājs"