Komitejas apstiprina Jelgavas pieteikumu konkursā “Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2027”

Jelgavas pilsētas domes Finanšu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta komitejas, Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas un Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas kopīgajā sēdē apstiprināta Jelgavas pilsētas kultūras attīstības programma 2021. – 2027. gadam un konkursa "Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2027" pieteikums. Pēc tā galējās apstiprināšanas 27. maija domes sēdē būs pabeigti nepieciešamie sagatavošanās darbi, lai Jelgava līdz ar astoņām citām Latvijas pilsētām pretendētu uz Kultūras galvaspilsētas nosaukumu. Pieteikumā iekļautā programma tiks prezentēta Jelgavas pilsētas svētku nedēļā, informē Jelgavas pilsētas pašvaldībā.



Jelgava Eiropas kultūras galvaspilsētas iniciatīvā tiks pārstāvēta kā valstspilsēta ar programmu, kuras pamatvērtība ir iekļaujoša kultūras programma, kas godina tradīcijas un mantojumu, attīsta esošās iestrādes, vienlaikus sniedzot fundamentāli jaunu skatījumu uz mūsu kultūras vērtībām. Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas saturs un norises Jelgavā nekoncentrēsies tikai uz pasākumiem, bet vismaz divas trešdaļas norišu būs vērstas uz radošuma veicināšanu, atbilstošas pilsētas vides radīšanu, kas ir labvēlīga radošām iniciatīvām, radošas un inovatīvas uzņēmējdarbības attīstīšanai. Vienlaikus arī pasākumu plāns ir iekļauts programmā, aprakstot 2027. gadā plānoto pasākumu sarakstu, kurus apmeklētu ne vien paši jelgavnieki un viesi no citām Latvijas pilsētām, bet no visas Eiropas. Programma un tās pasākumi paredzēti savstarpēji saistītā tematikā, kas izvērsta gan ar programmā iekļautajiem aprakstiem, gan vizuālo noformējumu.

Kultūras galvaspilsētas pieteikums tapis ar Jelgavas iedzīvotāju un kultūras dzīves veidotāju iesaisti. Tā notikusi dažādās aptaujās – interneta aptaujā, kurā piedalījies 721 respondents, un telefonintervijās, kurās noskaidrots 508 jelgavnieku viedoklis. Tāpat tika atklāts Jelgavas kultūras dzīvē iesaistīto redzējums, kas ieskicēts aptaujās, intervijās, ideju talkā un fokusgrupās, kurās viedokli snieguši vairāk nekā 100 kultūras sektora un kultūrizglītības iestāžu pārstāvju, amatierkolektīvu vadītāju un radošo industriju pārstāvju. Tāpat viedokli izteikuši uzņēmēji, politiķi, izglītības un sociālajā jomā strādājošie.

Sagatavotais projekta pieteikums pirmajai kārtai, izstrādātā kultūras galvaspilsētas vizuālā identitāte 2027. gadam un visi ar konkursu saistītie dokumenti līdz 4. jūnijam tiks iesniegti Kultūras ministrijai. Ikviens ar Jelgavas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas kandidātes moto, vīziju, vizuālo identitāti un programmu varēs iepazīties, sākot ar Jelgavas pilsētas svētku nedēļu maija beigās. Savukārt saraksts ar pilsētām, kuras tiks virzītas otrajai kārtai, un vērtējums par iesniegtajiem projektiem tiks paziņots vasarā. Titula ieguvējs taps zināms 2022. gadā.

Eiropas kultūras galvaspilsēta ir viena no zināmākajām Eiropas iniciatīvām, kuras mērķis ir veicināt kultūras ieguldījumu pilsētu ilgtermiņa attīstībā, kas uzsākta 1985. gadā. Gatavošanās pieteikuma iesniegšanai konkursā, lai pretendētu uz Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu, ir nozīmīgs darbs, kas tiek plānots vairākus gadus iepriekš. Tajā būtiska loma ir arī vietējiem iedzīvotājiem, ar savu viedokli palīdzot veidot savas pilsētas tēlu nākotnē. Viens no galvenajiem pieteikuma nosacījumiem ir tā sasaiste ar pilsētas attīstības plānošanas dokumentiem, līdz ar to vairākus mēnešus noticis intensīvs darbs pie Jelgavas pilsētas kultūras attīstības programmas 2021.-2027. gadam. Programma tiek izcelta kā viens no pirmajiem ieguvumiem dalībai šajā iniciatīvā, jo, pat ja pilsēta Eiropas kultūras galvaspilsētas statusu neiegūst, tai ir izstrādāts mērķtiecīgs kultūras procesu attīstības plāns.





Foto: no arhīva