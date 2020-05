Konkursa "Fizmix eksperiments" tiešsaistes fināla trijniekā arī divas Jelgavas komandas

Noslēdzies 25. ikgadējais AS "Latvenergo" organizētā 8. un 9. klašu skolēnu fizikas erudīcijas konkursa "Fizmix eksperiments" fināls. Tajā nosaukti uzvarētāji no katra Latvijas reģiona, Zemgales trijniekā ierindojoties komandām no Jelgavas 5. vidusskolas un Jelgavas Valsts ģimnāzijas, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Neskatoties uz vairākiem izaicinājumiem, 20. maijā norisinājās vēl iepriekš nebijis neklātienes fināls. Apkopojot komandu iesniegtos rezultātus, ir noskaidrotas sešas erudītākās un zinošākās komandas no visas Latvijas, kuras ieguva galveno balvu – “Fitbit Versa 2” viedpulksteņus.

Pirmo vietu Rīgā ieguvusi komanda “Fizzy Mixers”, kura pārstāv Rīgas Angļu ģimnāziju. Rīgas reģionā zinošākā komanda bija “Wrong Turn” no Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas. Vidzemes reģionā pirmo vietu ieguva komanda no Madonas Valsts ģimnāzijas - “Epsilons 131”. Uzvarētāji Latgales reģionā ir komanda “Fotoni” no Līvānu 2. vidusskolas. Zinošākās komandas titulu Zemgales reģionā ieguva komanda “Neatgriezeniskās mutācijas” no Aizkraukles novada vidusskolas. Galveno balvu visai komandai Kurzemes reģionā izcīnīja komanda “Dūdeles”, kura pārstāv Skrundas vidusskolu.

Komandas no visas Latvijas finālam tika izraudzītas neklātienes atlasē, nosakot 10 zinošākās skolēnu komandas katrā no Latvijas reģioniem. Zemgales novadu fināla kārtā pārstāvēja kopumā piecas Jelgavas skolēnu komandas no Jelgavas 5. vidusskolas, Jelgavas Valsts ģimnāzijas un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas. Fināla kārtā katram komandas dalībniekam bija patstāvīgi jāizpilda viens fizikas eksperiments, tā veikšanai atvēlot vienu stundu laika.

Novērtējot eksperimentu rezultātus, konkursa žūrija noteica fināla uzvarētājus – pa vienai komandai no katra Latvijas reģiona, Zemgales reģionā par labāko atzīstot Aizkraukles novada vidusskolas komandu "Neatgriezeniskās mutācijas" ar 18 kopvērtējuma punktiem, taču trijniekā ierindojušās arī divas Jelgavas komandas – "Zobrati" no Jelgavas 5. vidusskolas otrajā vietā ar 16 punktiem un Jelgavas Valsts ģimnāzijas komanda "JVGMeistarība" trešajā vietā, par veiktajiem fināla eksperimentiem iegūstot 13 punktus. Finālā piedalījās arī 5. vidusskolas komanda "BlackOut", kura ieguvusi 11 punktus, Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolēni "Alberta Mazbērni", kas ieguvuši 9 punktus un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas "5 Kodoli", gūstot 7 punktus. Tāpat noteikti reģiona komandu kopvērtējuma rezultāti, saskaitot atlases un fināla kārtās iegūtos punktus. Arī kopvērtējuma trijniekā ierindojas "Zobrati" un "JVGMeistarība", dalot otro vietu Zemgales zinošāku komandu sarakstā, abām komandām visā konkursa gaitā sakrājot 107 punktus.

Ņemot vērā mācību procesa norisi ārkārtējās situācijas laikā, arī konkursa "Fizmix eksperiments" sagatavošanās notikusi attālināti. Jelgavas 5. vidusskolas komandu skolēnus ar videozvanu palīdzību konsultējuši pedagogi Sergejs Ovčiņņikovs un Josifs Spirts, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas jauniešus sagatavojis skolotājs Andrejs Lukjančikovs, bet Jelgavas Valsts ģimnāzijas komandām palīdzēja pedagogi Baiba Daģe un Kārlis Daģis.

Šogad konkursā piedalījās kopumā 1230 dalībnieki 246 komandās no visiem Latvijas reģioniem, kuri cīnījās par iespēju nokļūt valsts finālā. "Fizmix eksperiments" konkursa mērķis ir izglītot skolēnus par drošu un efektīvu elektroenerģijas lietošanu ikdienā, veicināt jauniešos interesi par eksaktajām zinātnēm, saistošā veidā parādīt, kā teorētiskās zināšanas izmantot praksē, kā arī veicināt jauniešos profesionālu interesi, padziļināti apgūstot fiziku. Ar konkursa "Fizmix eksperiments" palīdzību gan skolotāji, gan skolēni var pārliecināties, ka fizika nav tikai sarežģīta teorija, bet tā eksistē mums visapkārt un var būt aizraujoša.

Foto: no konkursa “Fizmix eksperiments” arhīva