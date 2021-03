Kopš pirmā Covid-19 gadījuma atklāšanas Latvijā pirms gada inficēšanās apstiprināta 4,5% iedzīvotāju

Kopš pirmā saslimšanas ar Covid-19 gadījuma apstiprināšanas Latvijā, kas notika tieši pirms gada, inficēšanās apstiprināta kopumā 86 458 iedzīvotājiem jeb 4,5% populācijas, liecina aprēķini.

Pirmais Covid-19 gadījums Latvijā tika atklāts tieši pirms gada - 2.martā. Saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra apkopotajiem datiem, Latvijā kopumā veikts 1 451 361 Covid-19 tests, savukārt saslimšana apstiprināta 86 458 personām.

Vienlaikus kopš Covid-19 izplatības sākuma Latvijā apstiprināta 1621 ar šo slimību sasirgušas personas nāve.

Līdz šim visvairāk jeb kopumā 15 824 Covid-19 gadījumu atklāti personu vecumā no 50 līdz 59 gadiem vidū, savukārt vecumā no 30 līdz 39 gadiem atklāti 15 283 Covid-19 gadījumi, kas ir otrais lielākais gadījumu skaits, nodalot pacientus pēc vecumiem. Vēl 14 491 Covid-19 gadījums atklāts personām vecumā no 40 līdz 49 gadiem, savukārt kopumā 12 429 Covid-19 gadījumi atklāti vecuma grupā no 60 līdz 69 gadiem.

Vismazāk Covid-19 gadījumu līdz šim konstatēts tieši bērniem, jo vecuma grupā līdz deviņiem gadiem inficēšanās ar Covid-19 līdz šim apstiprināta 2552 personām. Arī vecuma grupā no desmit līdz 19 gadiem sasirgušo ir relatīvi mazāk - kopumā 4829, kas ir aptuveni divreiz mazāk nekā vecuma grupā no 20 līdz 29 gadiem, kur līdz šim konstatēti 9779 Covid-19 gadījumi.

Tikmēr kopumā 5063 personām vecumā virs 80 gadiem ir apstiprināta inficēšanās ar Covid-19, savukārt vecuma grupā no 70 līdz 79 gadiem - 6208.

Raugoties dzimumu griezumā, no visiem apstiprinātajiem Covid-19 gadījumiem 56,4% jeb 48 772 bijušas sievietes, bet 43,6% jeb 37 686 - vīrieši.

Līdz šim visvairāk - 30 629 - Covid-19 gadījumi reģistrēti Rīgā, 7286 - Daugavpilī, 2843 - Jelgavā, 2109 - Jūrmalā un 2098 - Rēzeknē. Pārējās Latvijas pašvaldībās reģistrēto gadījumu skaits ir zem 2000 gadījumiem. Tādējādi Rīgā kopš Covid-19 izplatības sākuma Latvijā atklāti 35,4% Covid-19 gadījumu, bet minētajās piecās pašvaldībās ar lielāko saslimušo skaitu - 52%.

Savukārt, raugoties pēc saslimušo skaita uz 100 000 iedzīvotāju, kas ir teorētisks rādītājs, kuru izmanto, lai salīdzinātu slimības izplatību konkrētās teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, vislielākais šis rādītājs kopš pandēmijas sākuma bijis Aknīstes novadā, kur reģistrēti 15 754 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju

Tikmēr otrā augstākā saslimstība ir Aglonas novadā, kur šis rādītājs ir 10 423 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Turpretim Daugavpilī, kur ir trešā augstākā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju kopš pirmā gadījuma apstiprināšanas Latvijā, šis rādītājs ir 8880 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Varakļānu novadā šis rādītājs ir - 8294 -, savukārt Ādažu novadā - 7716. Visai augsts tas ir arī Rēzeknē, kur saslimstība ir 7598 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju un Krustpils novadā, kur šis rādītājs ir 7537.

