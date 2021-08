Kopumā 26,9% vakar atklāto Covid-19 gadījumu bijuši vecumā līdz 19 gadiem

Otrajā dienā, kad pirms jaunā mācību gada sākuma notiek masveida skolēnu testēšana, no kopumā atklātajiem 249 Covid-19 gadījumiem 67 bijuši vecumā līdz 19 gadiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Vecumā līdz deviņiem gadiem atklāti 20 gadījumi, bet vecumā no desmit līdz 19 gadiem - 47 jauni inficētie. Tādējādi vecumā līdz deviņiem gadiem atklāto Covid-19 gadījumu īpatsvars veido 8% kopskaita, savukārt vecuma grupā no 10 līdz 19 gadiem - 18,9%. Jaunākajā vecuma grupā tas ir lielākais vienā dienā atklāto inficēto skaits kopš 1.jūnija, bet vecumā no desmit līdz 19 gadiem - kopš 18.maija.

Kopā pirmajās divās skolēnu masveida testēšanas dienās pirms jaunā mācību gada vecumā līdz deviņiem gadiem konstatēti 29 jauni inficētie, bet vecumā no desmit līdz 19 gadiem - 73 jauni inficētie.

Citās vecuma grupās no aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem saslimušajiem 47 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 31 - vecumā no 40 līdz 49 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī Latvijā konstatēti 249 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi un saņemts viens ziņojums par ar šo slimību saistītu nāves gadījumu, liecina SPKC apkopotā informācija.

Pēdējo reizi lielāks saslimušo skaits izziņots 8.jūnijā, kad SPKC ziņoja par 256 saslimušajiem.

Šonedēļ Latvijā sākta skolēnu masveida testēšana pret Covid-19 pirms mācību gada sākuma. Iepriekš veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) brīdināja, ka, sākot testēt visus skolēnus, Covid-19 saslimstības rādītāji valstī noteikti pieaugs. Pagaidām gan nav pieejami dati par vakar identificēto jauno saslimušo vecuma sadalījumu, tāpēc nevar izdarīt secinājumus, vai lielais inficēto skaits saistīts tieši ar masveida testēšanu izglītības iestādēs.

Saskaņā ar SPKC mikroblogošanas vietnē "Twitter" izplatīto paziņojumu, izglītības iestādēs veikto skrīningu rezultāti tiek iekļauti ikdienas statistikā, taču pagaidām tie netiek atsevišķi izdalīti. "Šobrīd atsevišķi skolu skrīninga datus neizdalām, taču eventuāli plānojam minētos datus atšifrēt detalizētāk," norādīja SPKC.

Saslimstības ar Covid-19 divu nedēļu kumulatīvais rādītājs diennakts laikā ir pieaudzis no 89,8 līdz 96,6 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Savukārt pēdējo reizi augstāks 14 dienu kumulatīvais rādītājs par šodien ziņoto bija 22.jūnijā, kad tas bija 96,7.

Aizvadītajā diennaktī mirušais Covid-19 pacients bijis vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

No pēdējo 24 stundu laikā atklātajiem gadījumiem 204 cilvēki bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet 45 - vakcinēti.

Pagājušajā diennaktī Latvijā veikti 12 453 Covid-19 izmeklējumi un pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 2%.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts kopumā 141 536 cilvēkiem, bet miruši 2570 ar šo slimību sasirgušie.

Aprēķini liecina, ka pēdējo 14 dienu laikā kopumā inficējušies 1829 cilvēki, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.

