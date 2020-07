Kurzemē dienas pirmajā pusē, bet pēcpusdienā jau visā Latvijā gaidāmas lietusgāzes

Ceturtdien dienas pirmajā pusē Kurzemē, bet pēcpusdien un vakarā jau daudzviet Latvijā gaidāmas lietusgāzes, vietām pērkona negaiss ar stipru lietu, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.

Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, dienvidu vējš, pērkona negaisa laikā gaidāmas krasas vēja brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs plus 18, plus 24 grādu robežās.

Rīgā debesis skaidrosies vien brīžiem un no pēcpusdienas pa laikam līs, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, dienvidu vējš, un gaisa temperatūra būs plus 21, plus 22 grādi.

Foto: pixabay.com