Labiekārtos teritoriju pie jauniešu centra Elejā

Noslēdzoties iepirkumam “Teritorijas labiekārtošana pie Jelgavas novada Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centra (Eleja)”,šopavasar noritēs labiekārtošanas darbi. Bērnu rotaļu iekārtas, 14 dažādi āra trenažieri, neliela āra estrāde ļaus vietējiem aktīvi pavadīt laiku svaigā gaisā, informē Jelgavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļā.

“Šis ir viens no investīciju projektiem – tāpat kā Svētes un Zaļenieku sporta laukumu labiekārtošana, ko pašvaldība par spīti sarežģītajai situācijai ar Valsts kases aizņēmumiem spītīgi vēlējās realizēt un atvēlēja tam finansējumu pašvaldības šī gada budžetā. Patiesībā teritoriālā reforma, liegtās iespējas aizņēmumu apmēriem, kā arī milzīgā neskaidrība par tuvākajiem gadiem, liegusi pašvaldībai mērķtiecīgi īstenot sen nospraustus mērķus. Gribētos teikt, ka Eleja vislielākajā mērā to izjūt, jo nav atrisināts jautājums par sporta zāles būvniecību, kultūras aktivitāšu nodrošinājumu un arī estrādes atjaunošanu. Šī projekta realizācija, ko ierosināja paši elejnieki, ir mazs, pavisam neliels iepriecinājums pagasta iedzīvotājiem. Vietā, kur atrodas pļava ar nedaudziem kokiem un savu laiku nokalpojušām šūpolēm, izveidosim āra atpūtas un aktivitāšu laukumu. Cerams, vietējiem veidosies jauni ieradumi, kur kopā ar bērniem un jauniešiem pavadīt laiku,” stāsta pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte.

Lai izveidotu pārdomātu un modernizētu laukumu dažādām vecuma grupām, labiekārtošanas darbos ietilps trenažieru un rotaļu iekārtu uzstādīšana, kā arī nelielas estrādes izveide no betona, izmērā 15x15m ar nelielu paaugstinājumu, lai piemērotos pasākumiem ar dejām. Rotaļu iekārtas būs kā multifunkcionālu atrakciju aprīkojums, kas piemērotas bērniem vecumā no 2-7 un 6-12 gadiem. Savukārt āra trenažieri - atsperšūpoles, līdzsvara šūpoles, karuselis, vingrošanas komplekss, šķēršļu taka, pievilkšanās stienis, līdztekas, rīki balansēšanai un iešanas imitācijai, vēdera preses un vēdera slīpās muskulatūras attīstīšanai, roku, plecu, krūšu un muguras muskulatūras attīstīšanai, kā arī trenažieris kāju un sēžas muskuļiem, aktivitātēs ļaus iesaistīties arī pieaugušajiem. Ar trenažieru palīdzību katrs varēs patrenēties, pielietojot efektīvus līdzekļus vispārējās fiziskās formas uzlabošanai, nepareizas stājas profilaksei un koriģēšanai. Āra vingrošanas un bērnu rotaļu laukumam ieklās monolītu gumijotu segumu, lai veidotu komfortablāku vidi un pasargātu no traumām.

Projekta kopējais finansējums 124 150 eiro, attiecināmais finansējums 27 660 eiro, no tā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 24 894 eiro un pašvaldības līdzfinansējums ir 99 256 eiro.

Konkursā par būvdarbu veikšanu uzvarēja uzņēmums no Jelgavas - SIA “Kulk” ar summu 124 150 eiro . Uzņēmums centra teritorijas labiekārtošanas darbus sāks jau aprīļa sākumā, un tie norisināsies četru mēnešu garumā.

Pērn, 2019.gada 5. aprīlī, Jelgavas novada dome apstiprināja lēmumprojektu par pašvaldības dalību izsludinātajā projektu konkursā atbalsta saņemšanai no EFLA. Šajā programmā tika sagatavoti pieteikumi septiņiem Jelgavas novada teritorijas attīstībai nozīmīgiem projektiem, tai skaitā teritorijas labiekārtošanai pie jauniešu centra Elejā. Diemžēl pagājušā gada valdības lēmumi liedz pašvaldībām iespēju saņemt aizņēmumus no Valsts kases projektu īstenošanai. Turklāt četrus no šiem projektiem lēma neīstenot jeb, pareizāk teikt, tos nācās atsaukt un īstenošanai izvēlēties visprioritārākos. Līdz ar to gan sporta laukumu atjaunošana Zaļeniekos un Svētē, gan teritorijas labiekārtošana Elejā, ir pašvaldības izvirzītās ieceres, ko apņēmīgi līdz ar šī gada budžeta apstiprināšanu arī aizsāk īstenot, uzsver Jelgavas novada pašvaldība.

Foto: jelgavasnovads.lv

​