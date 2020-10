Lai attīstītu uzņēmējdarbību, Jelgavā sakārtos Smiltnieku ielu un izbūvēs tās pagarinājumu

Lai sakārtotu degradēto teritoriju, reizē veicinot uzņēmējdarbības attīstību, pagājušonedēļ sākta Smiltnieku ielas pārbūve posmā no Viskaļu līdz Tērvetes ielai 93a. Sakārtojot infrastruktūru, aptuveni 200 metru garajā ielas posmā tiks ieklāts jauns asfalts, kā arī izbūvēts 80 metru garš ielas pagarinājums. Līdz 15. novembrim iela satiksmei ir slēgta. Būvdarbu zonā atļauts iebraukt tiem, kuri nogādā vai brauc saņemt kravu, un tiem, kuri strādā vai dzīvo šajā ielā, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Jelgavas pilsētas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vecākā projektu vadītāja Daina Traidase stāsta, ka Smiltnieku iela tiek sakārtota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu, īstenojot projektu "Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 3. kārta". Tā galvenais mērķis ir degradēto teritoriju revitalizācija, pielāgojot to esošo un jaunu uzņēmumu attīstībai, lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko izaugsmi atbilstoši Jelgavas pilsētas attīstības programmai. "Šajā rajonā darbojas vairāki uzņēmumi, kas tostarp nodrošina jelgavniekiem darba vietas. Pašvaldība ir saņēmusi metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošanas uzņēmuma SIA "Haugaard Baltic" apliecinājumu, kurā pausta vēlme paplašināt ražošanu, uzņēmuma attīstībā ieguldot gandrīz pusmiljonu eiro lielas investīcijas un radot vismaz 30 jaunas darba vietas, taču, lai tas būtu iespējams, ir nepieciešama sakārtota infrastruktūra. Līdz ar to vietā, kur šobrīd ir aizaugusi pļava, tiks izbūvēts Smiltnieku ielas pagarinājums, kā arī projekta gaitā tiks nomainīts savu laiku nokalpojušais ceļa segums Smiltnieku ielā," stāsta projektu vadītāja. Šonedēļ tur jau nofrēzēts vecais asfalts. D.Traidase norāda, ka ielas pagarinājumā tiks izbūvēta arī gājēju ietve, bet esošajā ielas posmā nomainīts ietves segums, ieklājot bruģakmeni. Tāpat Smiltnieku ielu labiekārtos un gan esošajā, gan arī jaunajā posmā izbūvēs ielu apgaismojumu.

Pašvaldības iestādē "Pilsētsaimniecība" informē, ka līdz 15. novembrim Smiltnieku iela ir satiksmei slēgta, bet būvdarbu zonā strādājošiem un dzīvojošiem piekļūšana tiek nodrošināta. Gājēju kustība tiek organizēta gar būvdarbu zonu.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldība