Lai pēc šī laika varam sirsnīgi paskatīties cits citam acīs

Kārtība Ozolpilī, Kalnciema ceļā 109, atverot valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale” filiāles “Jelgava” durvis, ir stingri noteikta atbilstoši epidemioloģiskās drošības prasībām. Ieeja viesiem ir aizliegta, bet, ja, izvērtējot nepieciešamību, izņēmuma kārtā kāds tomēr ieiet, tad obligātas ir sejas maskas, cimdi un bahilas. Aizsargtērpos šeit joprojām strādā arī visi darbinieki. Janvāra vidū, veicot atkārtotus testus, “Covid-19” pozitīvs joprojām identificēts 20 no tiem filiāles iemītniekiem, kuri tika apstiprināti kā “Covid-19” pozitīvi 2020. gada 29. novembrī, kaut arī nekādi slimības simptomi šiem cilvēkiem jau sen nav manīti. Lai gan lielākā daļa no 206 klientiem un 116 valsts sociālās aprūpes centra filiāles “Jelgava” darbiniekiem ar “Covid-19 ir izslimojuši, tas apstiprina to, ka vēl nekas nav beidzies. Arī tas, kas notiek tepat blakus Jelgavā, Ozolnieku un Jelgavas novadā, kā arī visā valstī un pasaulē liecina par to, ka vīruss vēl ne tuvu nav apkarots. Pirms pusotra mēneša tieši filiāle “Jelgava” bija tā, kuru vienu no pirmajām un tik smagi skāra “Covid-19”. Novembra beigās ar šo vīrusu inficējās lielākā daļa no iemītniekiem, bet smagākajā krīzes brīdī decembra sākumā darbspējīgi bija tikai 27 darbinieki – pārējie bija inficēti vai spiesti atrasties pašizolācijā kā personas, kam bijis kontakts ar inficētajiem. Janvāra sākumā ir atgriezusies lielākā daļa darbinieku, un tagad filiāle strādā salīdzinoši normālā darba režīmā.



Var piebilst, ka pašiem aprūpes centra iedzīvotājiem sejas masku vai citu spectērpu sastāvdaļu nav. Viņiem sociālās aprūpes centrs ir mājas, kuras pašreizējā ārkārtas situācijā gan tālāk par pagalma vārtiem atstāt nav atļauts. Filiāles “Jelgava” iedzīvotāji pamatā ir cilvēki ar smagiem vai ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem. Aprūpes centra ēkas trešajā stāvā dzīvo cilvēki, kam šie traucējumi nav tik smagi. Viņiem Kalnciema ceļš 109 ir adrese tā sauktajai pusceļa mājai, kur klienti gatavojas patstāvīgai dzīvei sevis izvēlētajā pašvaldībā. Ēkas pirmajā stāvā ir filiāles vadītājas Ivetas Purnes kabinets. Ar viņu arī saruna par to, kā klājas filiāles “Jelgava” iemītniekiem un darbiniekiem šajā ārkārtas situācijā.

– Kaut gan pandēmija vēl nav uzvarēta ne globālā, ne nacionālā mērogā, vai var teikt, ka valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale” filiālē “Jelgava” smagākais ir aiz muguras?

Pašreiz slimības simptomu nevienam vairs nav, un mēs uzskatām, ka jaunu inficēto skaits ir nulle. Taču sestdien veiktais tests, kas parādīja, ka 20 no pirmreizēji (29. novembrī) saslimušajiem klientiem joprojām skaitās pozitīvi, pierāda to, ka vakcinācija noteikti būs nepieciešama visiem. Nevienu jaunu iemītnieku neuzņemam, kaut arī brīvas vietas mums ir, jo klientu kustība ārkārtas situācijas apstākļos ir apturēta. Vēl mazliet ir jāuzgaida, jāgūst pārliecība, ka situācija ir stabila, lai kustība atsāktos. Jāpaskaidro, ka sociālās aprūpes centri, kuri sniedz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, Latvijā ir dažādi: valsts, pašvaldības un nevalstisko organizāciju, tostarp privātie. Pašvaldības sociālās aprūpes centri pamatā rūpējas par savas pašvaldības cilvēkiem – senioriem, kuriem ir jānodrošina cilvēka cienīgas vecumdienas un cienīga aiziešana aizsaulē, kā arī par cilvēkiem ar fiziska rakstura traucējumiem. Savukārt valsts sociālās aprūpes centru gādībā ir personas ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem. Šajās institūcijās kā būtisks pakalpojuma komponents tiek noteikta veselības aprūpe ar atbilstošu finansējumu, bet pašvaldības sociālās aprūpes centros nodrošinājums ar veselības aprūpes personālu ir katras pašvaldības izvēle. Mums kā valsts institūcijai, sākoties “Covid-19” uzliesmojumam, tāpēc bija nedaudz vieglāk, jo filiāles štatā esošā ārsta palīdze Guna Čaplinska, kas ir arī Veselības aprūpes sektora vadītāja, kopā ar vecāko medicīnas māsu Ivetu Arāju bija uz vietas un palika nemainīgi “frontes pirmajā līnijā”, izturēja pandēmijas uzbrukumu, krīzes brīdī neatstājot darbavietu nedēļu no vietas. Līdzīgi nesavtīgi tolaik strādāja un visus nepieciešamos darbus veica sociālais aprūpētājs Raitis Čebikins, ēkas dežurante Sandra Luļļa, dārzkopības un labiekārtošanas pulciņa vadītāja Velga Zīle.

