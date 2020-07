Lai tālāk spētu iet paši (FOTO)

Biedrība “Tuvu”, paplašinot jauniešu centru Brankās, meklē pilna laika darbinieku, kas centrā būtu ik dienu, kurš būtu dedzīgs, radošs, enerģisks, idejām un iniciatīvām bagāts, prastu aizraut un motivēt jauniešus, plānotu un koordinētu pasākumus, sadarbību ar citām organizācijām, biedrībām, pašvaldību un darbotos kopā ar jauniešiem. Šai vakancei Ozolnieku novada pašvaldībā vēl var pieteikties līdz 22.jūlijam.

Lai gribētu nākt uz šejieni



“Branku brančotavā” – vintāžas stilā iekārtotās plašās telpās ar skatuvīti, mūzikas instrumentiem, kafejnīcu, telpu ēšanai pie galdiem, vietu rotaļām un radošajām aktivitātēm, kas atrodas biedrības sadarbības partnera un atbalstītāja uzņēmuma “Uppe” teritorijā, – darbojas jauniešu centrs, kuru apmeklē ap 80 vietējo jauniešu. Daudzi pat nākot ar kājām no Ozolniekiem.

Tagad tas tiks mazliet pārveidots, pievienojot dažas vairāk pusaudžiem paredzētas lietas, piemēram, pufus, uz kuriem sēdēt jauniešiem. Centru varēs apmeklēt bērni un jaunieši bez vecuma ierobežojuma, stāsta biedrības “Tuvu” valdes locekle Zane Rautmane. “Padarīt šo vietu interesantu, lai jaunieši gribētu nākt uz šejieni, “ viņa piebilst, skaidrojot, ka Brankas sastāv no divām daļām – “Spartaka” un “Lielupes” – un tieši “Spartaka” jauniešus dabūt uz šejieni esot grūtāk.

Biedrības valdes priekšsēdētāja Lāsma Cimermane papildina, ka pasākumi jauniešu centrā tiek rīkoti kopš pagājušā gada oktobra, sešus gadus notiek nometnes, bet trīs gadus darbojas Princešu skola meitenēm. Princešu skolu nolēma izveidot, jo atklājies, ka novada ģimenēs ir meitenes, kas aug bez mātes – piemēram, tēvs viens audzina četras meitas vai vecmāmiņa viena divas meitenes.

Tā kā meitenēm pietrūcis mātes padoma, nācies mācīties, ka mati ir jāmazgā un vienmēr jābūt tīrai kleitai. Sākts ar friziera un stilista padomiem, bet nodarbības turpinātas ar pašvērtējuma celšanu, savas iekšējās pasaules iepazīšanu un tēmām par draudzību un attiecībām. “Meitenes ieraudzīja sevi, atvērās. Mēs kopā cepām picas, viņām tas patika, un radās doma par kulinārijas kursiem,“ atceras Lāsma.

Jaunieši paši izveidojuši mūzikas grupu un labprāt nāk uzspēlēt arī kādu galda spēli. Neiztrūkstošs jauniešu pasākumos ir ēdiens, piemēram, tiek cepti burgeri.

Jauniešu vakariem, kas notika divreiz mēnesī, katram parasti bija sava tēma un kāds uzaicinātais runātājs dalījās savā pieredzē. Jauniešu centrā Brankās ir viesojies gan reperis, gan Latvijas armijas pārstāvis, gan zero waste dzīvesveida entuziaste. “Svarīgi ir jauniešus iedvesmot, motivēt nākamajam solim, parādīt, ka dzīvē nav nekas neiespējams un ar savu sapni var mainīt pasauli,” uzskata L.Cimermane.

Visu rakstu lasiet 16.jūlija “Zemgales Ziņās”

Foto: Eva Pričiņa