Lapas nelielos apjomos bez maksas var nodot dalīto atkritumu vākšanas laukumos

Ik rudeni privātmāju iedzīvotājiem aktualizējas jautājums, ko darīt ar savāktajām koku lapām. Jelgavas Pašvaldības policijā uzsver: pilsētā lapas dedzināt un novietot tām neparedzētās vietās, tostarp atkritumu konteineros, ir aizliegts. Taču jelgavnieki lapas nelielā daudzumā – līdz pieciem 100 litru ietilpības maisiem dienā – bez maksas var nodot kādā no trim pilsētas dalīto atkritumu vākšanas (DAV) laukumiem, informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

DAV laukumi pilsētā atrodas Ganību ielā 84, Salnas ielā 20 un Paula Lejiņa ielā 6. Ganību ielas DAV norāda, ka vasarā privātmāju iedzīvotāji uz laukumu aktīvi ved nopļauto zāli, bet šobrīd privātmāju iedzīvotāji šeit nogādā lapas un ievieto šim mērķim paredzētos konteineros. "Vienā reizē persona drīkst nodot ne vairāk par 0,5 kubikmetriem jeb pieciem 100 litru maisiem lapu," uzsver SIA "Zemgales Eko" vadītājs Aleksejs Jankovskis.

Ja lapu ir vairāk, iedzīvotāji var izmantot kādu no SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" maksas pakalpojumiem: pieteikt lielmaisu, kura ietilpība ir līdz 1000 kilogramiem, vai konteineru ar ietilpību līdz septiņiem kubikmetriem, vai lapas pašiem nogādāt atkritumu poligonā "Brakšķi". Uzņēmumā skaidro, ka lielmaisā un konteinerā drīkst ievietot lapas, puķu lakstus, mazus koku zarus un citus līdzīgus dārza bioloģiski noārdāmos atkritumus, taču kategoriski aizliegts tajos ievietot sadzīves un būvniecības atkritumus, iepakojuma – plastmasas, stikla, kartona – atkritumus un citus līdzīgus atkritumus. Plašāka informācija par pakalpojumiem un to izmaksām pieejama uzņēmuma mājaslapā www.komunalie.lv vai pa tālruni 63026010, 28626261.

Jāpiebilst, ka koku lapas tiek klasificētas kā bioloģiskie atkritumi, kas pielīdzināmi sadzīves atkritumiem, līdz ar to tās ir aizliegts dedzināt, ierakt zemē un novietot tām neparedzētās vietās, tostarp pie atkritumu konteineriem, uz ielām, skvēros, parkos, mežos. Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas saistošajiem noteikumiem ielu saslaukas, smiltis un bioloģiski noārdāmos dārzu un parku atkritumus, tai skaitā koku lapas, zarus un nopļauto zāli, bez saskaņošanas ar atkritumu apsaimniekotāju aizliegts bērt arī sadzīves atkritumu konteineros. Jelgavas Pašvaldības policijas pārstāve Līga Pētersone informē, ka par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu neievērošanu var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no 70 līdz 1000 eiro, juridiskai personai no 250 līdz 2800 eiro.

Pašvaldības policija šogad jau veikusi 35 preventīvas pārrunas ar iedzīvotājiem par lapu dedzināšanu un izteikusi mutisku brīdinājumu, ka par atkārtoti izdarītu pārkāpumu atkritumu dedzinātāji tiks saukti pie administratīvās atbildības. Policijā norāda, ka lapas visbiežāk tiek dedzinātas mazdārziņu teritorijās. "Koku lapas pilsētā dedzināt ir aizliegts, arī tad, ja tas tiek darīts ugunskurā vai noslēgtā tvertnē, piemēram, metāla mucā," uzsver policijā.

Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem īpašuma saimniekam jārūpējas ne tikai par sava īpašuma sakopšanu, bet arī jānodrošina piegulošās teritorijas sakopšana, tostarp koku lapu savākšana. Par noteikumu neievērošanu var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām līdz 500 eiro, bet juridiskām personām – līdz 1500 eiro.

