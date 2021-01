Latviešu strēlniekus pieminēsim individuāli

Šogad Ziemassvētku kauju 104. gadadienas atceres pasākums Jelgavas novada pašvaldībā aizritēs klusas pieminēšanas un atbildīgas rīcības zīmē. Godinot strēlnieku varonību, Ložmetējkalns šogad janvāra sākumā nepulcēs uz ierastajiem atceres pasākumiem - ne uz kauju rekonstrukciju “Mangaļos”, ne uz atceres dievkalpojumu, ne atmiņu ugunskuriem. Ziemassvētku kauju stāsts Latvijas vēsturei ir fenomenāls, tāpēc pašvaldība rosina tradicionālās atceres vietas Ložmetējkalnā apmeklēt ģimenes pulkā . Pašvaldība piemiņas vietu Ložmetējkalnā no 5. līdz 11.janvārim izgaismos ar svecēm klusai un svētītai atcerei, informē Jelgavas novada pašvaldība.

Pēdējos gados viena no pasākuma kulminācijām bija pašvaldības iedibinātais lāpu gājiens no Ziemassvētku kauju muzeja “Mangaļi” līdz Ložmetējkalnam, kas pulcēja gan jaunsargus, gan ikvienu interesentu. Šoreiz gājiens netiek organizēts, bet pašvaldība informē, ka septiņus kilometrus garais ceļa posms būs “iezīmēts” ar atstarojošiem kontrolpunktiem, lai tām ģimenēm vai inidviduālajiem gājējiem, kas šogad izlems šo ceļa posmu jeb personisko gājienu noiet, būtu iespējams to izdarīt bez sarežģījumiem. Tā kā ceļa posms nav īss un ved caur mežu, iedzīvotāji aicināti ņemt līdz gan lāpas, lai izgaismotu sev ceļu, gan telefonus, kuros ievadīt maršruta koordinātes, ja gadās apjukt un apmaldīties.

Īpaši izveidots maršuts, kas ļaus precīzi orientēties ceļa posmos, elektroniski apskatāms ŠEIT.

Jāņem vērā arī fakts, ka indviduālo gājienu īstenotājiem jāpārdomā vietu, kur atstāt savu transportlīdzekli, jo šoreiz nepastāv iespēja sagaidīt tradicionāli organizēto transportu - ne turp, ne atpakaļ uz “Mangaļiem”. Tas nozīmē, ja automašīna tiek atstāta pie “Mangaļiem”, lai ietu gājienā, jārēķinās ar dubultu ceļu, jo no “Mangaļiem” līdz Ložmetējkalnam un atpakaļ ir teju 14 kilometri.

Foto: Edgars Pogožeļskis