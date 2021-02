Latvija 30 valstu vidū starp trim visgausākajām iedzīvotāju vakcinētājām pret Covid-19

Latvija 30 valstu vidū ir starp trim visgausākajām iedzīvotāju vakcinētajām pret Covid-19, liecina Veselības ministrijas (VM) sagatavotā prezentācija, ar kuru šodien ārkārtas sēdē iepazīstas valdība.

VM prezentācijā, atsaucoties uz pētniecības centra "Our World in Data" datiem, norādīts, ka laika posmā no 2019.gada decembra līdz 2021.gada janvārim vislielāko skaitu pirmo pošu uz 100 iedzīvotājiem saņēmušas personas Maltā, tai seko Islande un Vācija.

Apskatot kopumā 30 valstu rādītājus, Latvija ierindojas trešajā vietā no apakšas pēc šajā laikā ievadīto pirmo Covid-19 pošu skaita uz 100 iedzīvotājiem. Sliktāki rādītāji ir vien Nīderlandē vai Bulgārijā. Salīdzinoši Lietuva ieņem 6.vietu, bet Igaunija 16.vietu.

Kā liecina Nacionālā veselības dienesta dati, līdz 1.februārim Covid-19 vakcinācija Latvijā ir veikta 17 113 cilvēkiem, no kuriem 7752 vakcināciju ir noslēguši, saņemot arī otro poti.

Aizvadītajā diennaktī pirmo poti pret Covid-19 saņēmuši 11 cilvēki, bet otro - 1100, kas ir līdz šim lielākais dienas laikā otro vakcīnu saņēmušo skaits.

Kā vēstīts, vadoties pēc iepriekš Veselības ministrijas ziņotā, līdz šim Latvijā saņemto vakcīnu devu skaits ir 33 825. No tām "Pfizer" un "BioNTech" kopīgi ražotās vakcīnas devas ir 30 225, savukārt līdz šim no ražotāja "Moderna" saņemtas 3600 vakcīnas devas.

No 28.decembra kā pirmos pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, 9.janvārī sāka potēt ģimenes ārstus, bet no 11.janvāra šī iespēja ir visiem ārstniecības iestādēs strādājošajiem, kuri to vēlas.

18.janvārī vakcinācijas otro devu pret Covid-19 sāka saņemt mediķi, kuri pirmo poti saņēma pagājušā gada beigās.

