Latvijā aizvadītajā diennaktī atklāts tikai viens jauns ar Covid-19 saslimušais

Aizvadītajā diennaktī Latvijā ir atklāts tikai viens jauns Covid-19 saslimšanas gadījums, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Aizvadītajā diennaktī Latvijā veikti 1203 Covid-19 testi. Latvijā kopumā līdz šim ir veikti 99 049 izmeklējumi uz Covid-19, no kuriem pozitīvi bijuši 1047 testi jeb aptuveni 1,06% gadījumu no kopskaita.

Pēdējās diennakts laikā slimnīcās ievietots viens jauns pacients ar Covid-19, savukārt neviens pacients nav ticis izrakstīts. Līdz ar to kopā stacionāros pašlaik ārstējas 25 pacienti, no kuriem 23 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet divi - ar smagu. No stacionāriem kopumā līdz šim izrakstīti 139 pacienti.

Pēc SPKC uz 22.maiju apkopotajiem datiem, no Covid-19 Latvijā līdz šim izveseļojušies apmēram 68% no fiksētajiem saslimušajiem jeb 712 pacienti.

Latvijā līdz šim mirušas 22 ar Covid-19 saslimušas personas jeb aptuveni 2,1% no atklātajiem inficētajiem.

Savukārt Valsts policija informē, ka aizvadītajā diennaktī veikusi 848 pārbaudes par ārkārtējās situācijas ierobežojumu neievērošanu un uzsākusi septiņas administratīvās lietvedības.

Foto: pixabay.com