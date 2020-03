Latvijā ar Covid-19 inficēto skaits sasniedzis 30 personas (papildināta)

Pēdējā diennaktī Latvijā konstatēti vēl četri jauni inficēšanās gadījumi ar Covid-19, tādējādi kopumā valstī reģistrēti 30 ar šo vīrusu saslimuši iedzīvotāji, aģentūra LETA noskaidroja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).

Pēdējā diennaktī veikti 250 laboratoriskie izmeklējumi, no tiem pozitīvi bijuši četri. Kopā izmeklētas 910 personas.

Kā svētdien Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā sacīja SPKC direktore Iveta Gavare, pieaugot izmeklējumu skaitam divās diennaktīs, patlaban pozitīvo gadījumu skaits samazinās, nevis pieaug, bet šī līkne var mainīties.

Gavare atzina, ka epidemioloģiski bīstamākā lieta ir iekšējā transmisija gadījumos, kad nevar pateikt, kur cilvēks saslimis. "Tomēr, tas, ka ātri varējām palielināt izmeklējumu skaitu, rāda, ka esam to [iekšējo transmisiju] noķēruši," uzsvēra SPKC direktore, piebilstot, ka patlaban visos gadījumos ir zināms, kur un kad persona saslima.

Speciālisti šodien turpina epidemioloģisko izmeklēšanu par četriem jaunajiem saslimšanas gadījumiem.

Savukārt attiecībā uz vēl diennakti iepriekš konstatētajiem deviņiem saslimšanas gadījumiem, SPKC ir informējis, ka tie saistīti ar ceļojumiem uz Itāliju, Spāniju, Lielbritāniju un Austriju. Saslimušie bijuši divu reisu pasažieri - 6.marta reiss no Bergamo, Itālijas, un 9.marta reiss no Barselonas, Spānijas. Pēc SPKC sacītā, visas kontaktpersonas sestdien apzinātas un visiem izstāstīta nepieciešamā informācija saslimšanas prevencijai.

Svētdien "Latvijas radio" SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs atklāja, ka no patlaban 30 inficētajiem gadījumiem, diviem vīruss pārnests Latvijā. Vienlaikus SPKC Komunikācijas nodaļas vadītāja aģentūrai Ilze Arāja papildināja, ka šie divi gadījumi saslimuši no ģimenes locekļa, kurš bijis kādā no infekcijas skartajām valstīm.

Perevoščikovs informēja, ka pēdējie četri saslimušie inficējušies Zviedrijā. Viņš arī uzsvēra, ka līdz šim visiem saslimušajiem slimība norit vieglā formā.

Kā vēstīts, no piektdienas līdz 14.aprīlim Latvijā saistībā ar Civid-19 vīrusu izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojošu pasākumu ar mērķi ierobežot vīrusa izplatību.

Iedzīvotājus, kuriem ir jautājumi par Covid-19, aicina zvanīt uz informatīvo tālruni 67387661, kurš šajās brīvdienās strādās no pulksten 8.30 līdz 17. Tāpat konsultācijas iedzīvotāji var saņemt, zvanot savam ģimenes ārstam. Atbildes uz jautājumiem var atrast arī mājaslapā "www.spkc.gov.lv".

Cilvēki, kuri ir simptomi un kuri bijušas Covid-19 skartajās teritorijās, var rīkoties šādi.

Iepriekš piesakoties, doties veikt valsts apmaksātas analīzes "E. Gulbja laboratorijā" Brīvības gatvē 366. Lai pieteiktos uz analīžu nodošanu, iepriekš jāzvana uz tālruņa numuru 67801112. Bez iepriekšēja pieraksta uz analīžu nodošanu doties nedrīkst.

Ministrija piekodina, ka analīzes tiks veiktas personām, kurām ir simptomi, piemēram, paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, elpas trūkums, un kuras pēdējo 14 dienu laikā apmeklējušas kādu no sekojošajām valstīm - Nīderlandi, Lielbritāniju, Zviedriju, Norvēģiju, Beļģiju, Dāniju, ASV, Grieķiju, Islandi, Spāniju, Franciju, Vāciju, Šveici, Austriju, Itāliju, Japānu, Singapūru, Dienvidkoreju, Irānu vai Ķīnu. Atgriežoties no šīm teritorijām, 113 būtu jāzvana, ja ir parādījušies saslimšanas simptomi - paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, elpas trūkums.

Personām, kuras neatbilst noteiktajiem kritērijiem analīžu veikšana tiks nodrošināta pieraksta rindas kārtībā un par maksu.

Sestdien "E. Gulbja laboratorijā" Brīvības gatvē 366 analīzes būs iespējams nodot laika posmā no pulksten 12 līdz 18, savukārt svētdien no pulksten 8 līdz 16. Sākot ar pirmdienu, darba laiks tiks pagarināts. Par tālāko analīžu nodošanas darba laiku dienesti sola informēt tuvākajā laikā.

Vienlaikus pacientiem ar viegliem simptomiem, iepriekš telefoniski piesakoties pa tālruni 113, ir iespēja nodot analīzes uz koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 Latvijas Infektoloģijas centra (LIC) mobilajā punktā, ierodoties tur ar personīgo automobili.

Uz šo mobilo analīžu nodošanas punktu pacientus ar viegliem simptomiem var tikai novirzīt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) ārkārtas tālruņa dispečeri. Turpretim, ja dispečers telefoniski noskaidros, ka pacienta simptomi ir smagi vai pacientam nav privātā transporta, lai nokļūtu mobilajā analīžu nodošanas punktā, pie šī cilvēka uz mājām tiks nosūtīta NMPD mediķu brigāde vai laboratorijas speciālisti, kuri paņems analīžu paraugu tāpat, kā tas noticis līdz šim.

Lai mazinātu Covid-19 izplatības risku, NMPD mudina iedzīvotājus nedoties uz analīžu nodošanas punktu bez iepriekšējas pieteikšanās un bez saslimšanas simptomiem. Laboratorisko izmeklējumu veikšanai teritorijā tiek ielaisti tikai pacienti ar savu automašīnu - ar kājām, sabiedrisko transportu vai taksometru ierasties ir aizliegts.

Analīžu nodošanas punkts LIC atrodas nošķirti no kopējās pacientu plūsmas atsevišķā medicīniskajā teltī. Mobilā punkta darbalaiks ir no plkst.9 līdz 22, un tas strādās arī nedēļas nogalēs. Dodoties uz šo punktu, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un jārēķinās, ka pirms analīžu veikšanas pacients tiks iztaujāts par saslimšanas simptomiem un ceļojumu vēsturi.

