Vēl diviem Latvijas iedzīvotājiem, kuri atgriezušies no slēpošanas kūrorta Itālijā, apstiprināta koronavīrusa izraisītā slimībā Covid-19, tādējādi saslimšanas gadījumu skaits sasniedzis desmit, informē Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).

Līdz šim Latvijā kopā veikts 291 izmeklējums uz Covid-19, no tiem 17 pēdējās diennakts laikā.

SPKC pārstāve Ilze Arāja aģentūrai LETA apstiprināja, ka pēdējie divi saslimušie ir no tās pašas tūristu grupas, kurā līdz šim bija septiņi saslimušie. Visi pacienti ārstējas ambulatori, proti, mājās un atrodas ģimenes ārstu uzraudzībā, norādīja Arāja. Viņa arī informēja, ka visi saslimušie ir pieaugušie.

Kāds no minētās tūristu grupas dalībniekiem aģentūrai LETA pastāstīja, ka pirms brauciena bija lasījuši par Covid-19 izplatību un meklējuši informāciju par riskiem, tomēr tobrīd reģions, kurā atrodas Červinjas kalnu kūrorts, nebija iekļauts starp tiem, kurp tūristi tiek aicināti nedoties. Arī kūrortā strādājošie paziņas apliecinājuši, ka neesot nekādu ziņu, ka kūrortā būtu fiksēts kāds inficēšanās gadījums, turklāt arī nekādas īpašas panikas neesot bijis - kūrorts strādājis kā ierasts, lai arī cilvēku esot nedaudz mazāk.

Cilvēki no Latvijas uz kūrortu devušies vienā lidmašīnā, dzīvojuši vienā viesnīcā un arī mājup devušies ar vienu lidmašīnu. Tūrisma grupas dalībniekam nav aizdomu, kur varētu būt notikusi inficēšanās - pašā kūrortā, lidostā, lidmašīnā vai kur citur. SPKC gan publiski līdz šim paudis, ka tūristu grupas dalībnieki inficējušies tieši kūrortā.

Nonākot kūrortā, ziņas par Covid-19 izplatīšanos Itālijā sākušas augt teju ģeometriskā progresijā, tāpēc grupas dalībnieki centušies ievērot piesardzību, lai arī to nevarot teikt par visiem.

Jau atgriežoties Latvijā, konkrētais grupas dalībnieks sekojis valsts iestāžu norādījumiem un pašizolējies. Līdzīgi rīkojušies arī visi citi viņam pazīstamie grupas dalībnieki. Viņi gaidījuši, ka viņiem tiks veikti testi uz Covid-19, taču tie tiek veikti tikai gadījumos, ja parādās saslimšanas simptomi. Konkrētajam grupas dalībniekam nekādi saslimšanas simptomi pašlaik nav parādījušies, attiecīgi tests nav veikts un viņš nav starp tiem desmit, kuriem konstatēta saslimšana, savukārt atsevišķiem citiem pazīstamajiem no grupas tā ir konstatēta.

"Karantīnā" nonākušais brauciena dalībnieks atzina, ka brīžiem viņiem pietrūcis informācijas par nepieciešamo rīcību pēc tam, kad viņi ieskaitīti uzraugāmo personu grupā. Piemēram, vienam no grupas dalībniekiem šķiet, ka viņš par savu inficēšanos uzzinājis tikai pēc tam, kad informācija jau parādījusies masu medijos. Brīžiem esot šķitis, ka mediķi ir ļoti aizņemti un viņiem nav laika izskaidrot nepieciešamo rīcību. Arī ģimenes ārstu uzraudzība izpaužoties visai nosacīti - kādam no grupas dalībniekiem tāda nemaz neesot, attiecīgi ar viņu neviens kontaktu neuzturot, citam ārsts uzzvanījis vien reizi.

Ar pārtiku viņu apgādājot radi, atstājot to "pie durvīm".

Kā vēstīts, Latvijā pirmais Covid-19 gadījums tika reģistrēts 2.martā - tā bija kāda rīdziniece, kura 29.februārī ielidoja no Minhenes, pirms tam ceļojot pa vīrusa skarto Itālijas reģionu. Saslimšana sievietei bija vieglā formā un jau 3.martā, ņemot vērā, ka atkārtotas analīzes bija negatīvas, slimniece tika izrakstīta no slimnīcas un turpināja ārstēšanos mājās.

Pēc tam saslimšana tika konstatēta septiņiem vienas grupas tūristiem. Nu viņiem klāt nākuši arī iepriekšminētie divi jaunie saslimšanas gadījumi. Minētie cilvēki no Itālijas atgriezās ar "airBaltic" reisu "BT-630" no Milānas. Kopumā infekcijas skartajā reisā bijuši 39 pasažieri, tostarp 25 no Latvijas. SPKC ir apzinājis visus pasažierus un apkalpes locekļus. Mediķi uzsver, ka visiem šajā reisā lidojušajiem nosakāma stingra mājas karantīna divu nedēļu garumā ģimenes ārsta uzraudzībā.

SPKC sociālajā vietnē "Twitter" informējis, ka kādam skolēnam nācies atstāt skolu, jo viņa ģimenes locekļiem apstiprināta Covid-19 infekcija. Bērns ir vesels un viņa veselības stāvoklis tiek novērots, norāda centrā, uzverot, ka bērns skolu pametis tiklīdz viņa ģimenes locekļiem apstiprināta infekcija. Tāpat SPKC skaidro, ka Covid-19 inkubācijas laiks ir divas līdz 14 dienas, tas nozīmē, ka pirmās divas dienas pēc kontakta, cilvēks nav infekciozs pat gadījumā, ja ir inficējies. Skolas nosaukumu centrā neatklāj.

Koronavīrusa dēļ mājas karantīna Latvijā noteikta vairāk nekā 170 cilvēkiem. Lielākoties šie cilvēki ir infekcijas skarto lidmašīnu pasažieri.

Līdz šim visiem Latvijā reģistrētajiem Covid-19 pacientiem slimība norit vieglā formā.

Ārlietu ministrija Covid-91 dēļ iesaka neapmeklēt Japānu, Koreju, Ķīnu, Itāliju, Īrānu un Singapūru.

Savukārt aicinājums rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot attiecināts uz ASV, Austrāliju, Austriju, Bahreinu, Beļģiju, Ēģipti, Franciju, Grieķiju, Irāku, Islandi, Kanādu, Kuveitu, Lielbritāniju, Malaiziju, Nīderlandi, Norvēģiju, Spāniju, Šveici, Taizemi, Vāciju, Zviedriju. Ministrija uzsver, ka šajā gadījumā ceļotājiem pašiem ir jāpieņem atbildīgs lēmums, vai apmeklēt minētās valstis.

Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) sociālajā vietnē '"Twitter" aicina nopietni uztvert aicinājumu "izvērtēt brauciena nepieciešamību" "Tāpat vien mēs to nepublicējam, tas nozīmē paaugstinātu risku, līdzvērtīgs dzeltenajam signālam," viņš skaidro. Tā ministrs reaģējis uz informāciju, ka kāda ceļojuma organizatori "Facebook" formē grupu slēpošanas braucienam uz Austriju un, vaicāti par Covid-19 risku, norādījuši, ka Ārlietu ministrija tikai neiesaka braukt - tātad viss esot mierīgi.

Foto: pixabay.com