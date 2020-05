Latvijā atklāti vēl 16 ar Covid-19 saslimušie; vairums no tiem Mārsnēnu sociālās aprūpes centrā

Aizvadītajā diennaktī Latvijā ir atklāti 16 jauni Covid-19 saslimšanas gadījumi, tostarp 14 no tiem - slimības plaši skartajā sociālās aprūpes centrā "Mārsnēni", liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

"Mārsnēnos" jau līdz 22.maijam bija atklāti 30 ar Covid-19 inficēti cilvēki, tajā skaitā gan aprūpes centra klienti, gan darbinieki, tādējādi tagad inficēto skaits šajā iestādē pietuvojies pussimtam. Valsts policija ir sākusi resorisko pārbaudi par Covid-19 uzliesmojumu šajā Priekuļu novada sociālās aprūpes centrā.

Aizvadītajā diennaktī Latvijā veikti 1480 Covid-19 testi. Latvijā kopumā līdz šim ir veikti 97 846 izmeklējumi uz Covid-19, no kuriem pozitīvi bijuši 1046 testi jeb aptuveni 1,07% gadījumi no kopskaita.

Pēdējās diennakts laikā slimnīcās ievietoti divi jauni pacienti ar Covid-19, savukārt trīs pacienti tikuši izrakstīti. Līdz ar to kopā stacionāros pašlaik ārstējas 24 pacienti, no kuriem 22 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet divi - ar smagu. No stacionāriem kopumā līdz šim izrakstīti 139 pacienti.

Pēc SPKC uz 22.maiju apkopotajiem datiem, no Covid-19 Latvijā līdz šim izveseļojušies apmēram 68% no fiksētajiem saslimušajiem jeb 712 pacienti.

Latvijā līdz šim mirušas 22 ar Covid-19 saslimušas personas jeb aptuveni 2,1% no atklātajiem inficētajiem.

Savukārt Valsts policija informē, ka aizvadītajā diennaktī veikusi 992 pārbaudes par ārkārtējās situācijas ierobežojumu neievērošanu un uzsākusi vienu administratīvo lietvedību.

Foto: no arhīva