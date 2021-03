Latvijā atklāts Ugandas Covid-19 paveids (papildināta)

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra laboratorijā atklāts Ugandas jeb A.23.1 Covid-19 paveids, kas lokāli izplatījies Liepājā, informēja Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra Zinātniskās padomes priekšsēdētājs Jānis Kloviņš.

Viņš stāstīja, ka pirms divām nedēļām, vērtējot testu paraugu sekvenēšanas rezultātus, Ugandas jeb A.23.1 Covid-19 paveids tika identificēts triju cilvēku paraugos no 192 analizētajiem jeb 1,56%. Savukārt šonedēļ Ugandas paveids ir atrasts jau četros no 96 testu paraugiem jeb 4%. Visi šie saslimšanas gadījumi ir reģistrēti Liepājā, sacīja Kloviņš.

"Jau ir vērojams šī paveida pieaugums. Par Ugandas Covid-19 paveidu pietrūkst datu, taču tas tiek uzskatīts par potenciāli bīstamu, jo plaši izplatījies Ugandā, kur dominē par citiem Covid-19 paveidiem, kā arī ir izplatīts Lielbritānijā," stāstīja Kloviņš, piebilstot, ka paniku sēt nevajadzētu, jo šī paveida bīstamība vēl ir jānoskaidro. Tomēr ir jābūt ļoti piesardzīgiem, jo divu nedēļu laikā tā izplatība ir ievērojami palielinājusies, kas liek domāt, ka tas varētu būt lipīgāks, norādīja speciālists.

Pirmo reizi A.23.1 Covid-19 paveids konstatēts Ugandā, taču tas nav izplatītais Dienvidāfrikas Covid-19 paveids, kas Latvijā līdz šim nav atrasts.

Ugandas Covid-19 paveids ir izplatīts arī Lielbritānijā un kaut kādā veidā jau ir nokļuvis Latvijā, sacīja Kloviņš.

Kā informēja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC), seši Ugandas celma gadījumi reģistrēti Liepājā, kur cilvēki saslimuši laika posmā no 22.februāra līdz 3.martam. SPKC jau zināms, ka četri saslimušie ir vecumā no 20 līdz 29 gadiem, viens - vecumā no 30 līdz 39 gadiem, un viens - vecumā no 70 līdz 79 gadiem. No šiem sešiem cilvēkiem četras ir sievietes, bet divi - vīrieši.

Iepriekš veiktajā epidemioloģiskajā izmeklēšanā par šiem gadījumiem nevienā no tiem inficēšanās apstākļus noskaidrot neizdevās, tomēr epidemiologi atkārtoti aptaujās minētos pacientus. Savukārt par septīto gadījumu informācija pašlaik tiek precizēta, norāda SPKC.

Ugandā jaunatklātais koronavīrusa paveids A.23.1 veidojies neatkarīgi no Lielbritānijas varianta B.1.1.7. Celmam ir atklāta mutācija, kas varētu nozīmēt līdzīgu "uzvedību" kā Lielbritānijas variantam, kuram ir līdzīga mutācija pīķa proteīnā.

Pirmais šāds gadījums atklāts Ugandā 2020.gada martā. A.23.1. celms atklāts arī Lielbritānijā, Ruandā, Kambodžā un Kanādā. Ugandas paveids jeb A.23.1. celms pašlaik ir maz pētīts un plašāka informācija par to vēl nav pieejama.

SPKC atgādina, ka drošības pasākumi saglabājas līdzšinējie - pēc iespējas strādāt attālināti, ievērot fizisko distancēšanos sabiedriskās vietās, pareizi valkāt sejas masku, lai tā nosegtu degunu un muti un netikties ar cilvēkiem ārpus savas mājsaimniecības. Tāpat SPKC vērš uzmanību, ka visbiežāk inficēšanās notiek tuvāko cilvēku lokā - no ģimenes locekļiem, darbavietā, starp draugiem un paziņām.





