Latvijā Covid-19 visvairāk ievests no Lielbritānijas, Vācijas un Krievijas (papildināta)

Pēdējās septiņās nedēļās Latvijā Covid-19 visvairāk ievests no Lielbritānijas, Vācijas un Krievijas, liecina valdībai iesniegtā Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) informācija.

Pagājušā gada pēdējās trīs nedēļās un šī gada janvārī no Lielbritānijas konstatēti 56 Covid-19 ievešanas gadījumi, no Vācijas - 36, no Krievijas - 27 gadījumi.

No Zviedrijas šajā laikā konstatēti 20 ievesti gadījumi, no Igaunijas - 12, no Lietuvas, Nīderlandes un Baltkrievijas - pa desmit Covid-19 ievešanas gadījumiem.

No citām valstīm Covid-19 ievešanas gadījumu skaits bijis zem desmit.

Tikmēr pēdējā nedēļā visvairāk Covid-19 konstatēts iebraucējiem no Igaunijas un Nīderlandes.

Pēdējās septiņās nedēļās kopumā ir samazinājies no ārzemēm ievesto Covid-19 gadījumu skaits. Decembra beigās vienā nedēļā tika konstatēti 45 līdz 47 Covid-19 inficēšanās gadījumi iebraucējiem no ārzemēm.

Šī gada sākumā nedēļas laikā konstatēti 69 šādi gadījumi, bet pārējās janvāra nedēļās inficēto iebraucēju skaits samazinājies no 24 gadījumiem gada otrajā nedēļā, līdz 13 gadījumiem ceturtajā nedēļā.

Kopumā pēdējās septiņās nedēļās Covid-19 fiksēts 262 ieceļotajiem, no kuriem 140 Latvijā ieradās no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm, bet 119 ieceļoja no citām valstīm.

Kā pavēstīja Civilās aviācijas aģentūras pārstāvis Aivis Vincevs, no visiem 892 pērn Latvijā ievestajiem Covid-19 gadījumiem 250 bija saistīti tieši ar aviāciju.

Pēc Vinceva sacītā, šobrīd aviācija kā pārvietošanās veids ir drošāks. To apliecinot arī dati, proti, šī gada pirmajā nedēļā, kad Latvijā tika ievesti 74 Covid-19 gadījumi, ar aviāciju saistīti bija 14, bet otrajā nedēļā - no 16 gadījumiem ar aviāciju saiastīti četri. Arī trešajā nedēļā turpinājās līdzīga tendence - no kopumā desmit ievestajiem gadījumiem trīs bijuši saistīti ar aviāciju.

Raugoties uz pagājušo gadu, tā laikā no 10. līdz 52.nedēļai (ieskaitot) Latvijā ar aviāciju ievesti vidēji ir 5,7 gadījumi nedēļā jeb viens Covid-19 gadījums uz katriem 2030 ielidojošajiem pasažieriem. Turpretim ar citiem transporta veidiem šajā laika posmā ik nedēļu tika ievesti 13,7 gadījumi.

Laikā no 42. līdz 52.nedēļai - no brīža, kad darbību uzsāka "Covidpass" - ar aviāciju ievesto gadījumu īpatsvars sasniedza vienu gadījumu uz 1262 pasažieriem.

Aģentūrā norāda, ka ar aviāciju vairāk gadījumu tika ievests pandēmijas sākumā, kad bija daudz jautājumu par šo vīrusu, gan tā izplatību, gan pārnesi. Iegūstot vairāk informācijas par pašu vīrusu, aviācijas nozarē tika ieviesti strikti noteikumi, lai ierobežotu vīrusa izplatību kā lidojuma laikā, tā arī lidostās.

Viņš arī norādīja, ka Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas pētījumos konstatēti vien atsevišķi gadījumi, kad slimības pārnese notikusi lidostā vai gaisa kuģī. Viņaprāt, zemie saslimšanas riski esot skaidrojami ar gaisa plūsmu lidmašīnās, augstas kvalitātes gaisa filtriem un drošības pasākumiem, kas ieviesti aviācijas jomā.

Piemēram, kā norāda Vincevs, lidostās un gaisa kuģī pastāvīgi jāizmanto sejas maska un pasažieri tiek izsēdināti atstatus viens no otra. Bez tam aviācijas personāls ir īpaši apmācīts rīcībai situācijā, ja gaisa kuģī, iespējams, atrodas ar Covid-19 saslimusi persona. Aviācija ir arī viena no stingrāk kontrolētajām un uzraudzītajām nozarēm, tādēļ ievestos gadījumus var izsekot, operatīvi konstatējot visas kontaktpersonas, uzskata aģentūras pārstāvis.

Pēc viņa paustā, arī SPKC ir atzinīgi novērtējis sadarbību ar aviācijas nozari, jo epidemioloģiskās izmeklēšanas laikā operatīvi iespējams saņemt visu izmeklēšanai nepieciešamo informāciju.





Foto: pixabay.com