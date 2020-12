Latvija ir vieta, kur man jābūt

Kad Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolēniem taujāju pēc kādas personības, kas pēdējos gados viņus iedvesmojusi, vairāki atbildēja – tas ir skolotājs Džo! Viņš pārcēlies no Amerikas, neticami ātri iemācījies latviešu valodu un šobrīd skolā attīsta mūsdienās tik aktuālo mediju novirzienu. Tad nu iepazīstieties – Džozefs Džeks Horgans!

– Jau aptuveni septiņus gadus tu dzīvo Jelgavā. Kā šeit nokļuvi?

Esmu no Amerikas, no Meinas štata. Mācījos par vēstures skolotāju, un pēc bakalaura studijām mums bija iespēja uz gadu braukt stažēties citur pasaulē. Man vienmēr bijusi liela interese par šo reģionu, arī mans bakalaura darbs bija par Padomju Savienības vēsturi. Es izvēlējos Latviju, jo likās interesanti padzīvot šeit gadu, bet nebija plāna pārcelties dzīvot. 2013. gada rudenī mani atsūtīja uz Jelgavu, par ko biju priecīgs, jo šeit uzreiz iepatikās. Strādāju Spīdolas ģimnāzijā un Lauksaimniecības universitātē, pasniedzu angļu valodu. Stipendijai, ko saņēmu, bija divas izvēles – braukt uz citu valsti, lai tur veiktu pētniecības darbu vai pasniegtu angļu valodu. Es izvēlējos otro, kas bija ļoti grūti, jo, pirmkārt, mācījos par vēstures skolotāju un, otrkārt, mums Amerikā gramatiku nemaz nemācīja. Ļoti daudz lasījām un rakstījām, bet par gramatikas likumiem neko daudz nezinājām. Lai varētu pasniegt skolēniem, pašam vispirms bija jāiemācās angļu gramatika. Tagad varu teikt, ka zinu, kā mācīt angļu valodu.

Es ierados uz gadu, bet sapratu, ka vēlos šeit dzīvot. Spīdolas ģimnāzija piedāvāja turpināt darbu, un es biju ļoti priecīgs par to. Taču man bija jāmācās latviešu valoda, lai varētu strādāt par skolotāju.

