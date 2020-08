Latvijā ir zemākā Covid-19 saslimstība ES un EEZ valstu vidū

No visām Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm, kurās līdz šim reģistrēti Covid-19 pacienti, Latvijā patlaban ir viszemākā Covid-19 saslimstība, sociālajā platformā "Twitter" atklāja veselības ministre Ilze Viņķele (AP).

Rēķinot gadījumu skaitu uz 100 000 iedzīvotājiem, Latvijā šis ir rādītājs ir 3,6, kamēr kaimiņvalstīs Lietuvā un Igaunijā atbilstoši - 12,5 un 7,1 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem.

Tikmēr Polijā, kur, līdzīgi kā vairumā ES un EEZ valstu, vērojams saslimstības pieaugums, atklāto inficēšanās gadījumu skaits pieaudzis līdz 25,9 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotājiem.

Jau ziņots, ka, vadoties pēc Slimību profilakses un kontroles centra aktuālajiem valstu saslimstības rādītājiem, divu nedēļu pašizolācija Latvijā būs jāievēro, atgriežoties vai ceļojot tranzītā caur kopumā 21 ES vai EEZ valsti, kā arī caur Monako, Andoru un Sanmarīno jeb kopumā 24 valstīm.

Minētās 21 ES vai EEZ valsts vidū ir Luksemburga, Rumānija, Spānija, Beļģija, Bulgārija, Malta, Zviedrija, Šveice, Čehija, Nīderlande, Portugāle, Islande, Francija, Polija, Horvātija, Austrija, Kipra, kā arī Dānija, Lielbritānija, Īrija un Grieķija.

Tāpat pašizolācija jāievēro, atgriežoties vai ceļojot tranzītā caur Austrāliju. Šī valstis ir to "drošo trešo valstu" vidū, kuru pilsoņiem Eiropas Savienība no 1.jūlija atvēra bloka ārējās robežas. Šo valstu vidū pašizolācijas prasība vairs netiek attiecināta uz Kanādu, kur iepriekš saslimstība pārsniedza 16 gadījumu robežu. Tāpat pašizolācija nav jāievēro, ceļojot no Gruzijas, Japānas, Jaunzēlandes, Ruandas, Dienvidkorejas, Taizemes, Tunisijas un Urugvajas.

Pašizolācija patlaban nav jāievēro cilvēkiem, kuri ieradušies no valstīm, kurās 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju nepārsniedz 16. Rēķinot gadījumu skaitu uz 100 000 iedzīvotājiem, ir iespējams objektīvi salīdzināt dažādu valstu rādītājus, neskatoties uz atšķirībām iedzīvotāju kopskaitā, norāda speciālisti.

Ja pašizolācija tiek ievērota, atgriežoties no valsts, kur kumulatīvais rādītājs 14 dienu laikā uz 100 000 iedzīvotāju iepriekš pārsniedzis, bet vairs nepārsniedz 16, tad pašizolāciju drīkst pārtraukt.

Foto: pixabay.com