Latvijā konstatēts pirmais Covid-19 slimnieka nāves gadījums, informē Veselības ministrijā (VM).

Paciente bija 99 gadus veca sieviete, kura kopš 27.marta ārstējās Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Latvijas Infektoloģijas centrā. Pirmās trīs dienas paciente ārstējās intensīvās terapijas palātā.

Veselības stāvoklim stabilizējoties, paciente tika pārvesta turpināt ārstēšanos nodaļā. Pacientes nāves iemesls nebija Covid-19 infekcija, bet gan citas hroniskas saslimšanas.

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas vadītājs Aleksejs Višņakovs piektdien preses konferencē norādīja, ka paciente mirusi piektdien agri no rīta un nāves iestāšanās nav bijusi saistīta ar Covid-19 izraisītajiem sarežģījumiem.

Viņš atzīmēja, ka pacientei bijušas vairākas blakus saslimšanas, kā arī nopietna hroniska saslimšana, kuras dēļ paciente vairākus gadus ir bijusi praktiski mazkustīga. "Faktiski nāve ir iestājusies vispārējā stāvokļa pasliktināšanās un arī vitālo dzīvības funkciju izsīkuma dēļ. Šī paciente ir mirusi nevis no koronavīrusa infekcijas, bet mirusi ar Covid-19," viņš skaidroja.

Tai pat laikā viņš atzina, ka saskaņā ar likumdošanu pacientes tiešo nāves iemeslu noteiks ārsti-patologi.

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs skaidroja, ka paciente inficējusies no ģimenes locekļa, kurš iepriekš bijis ārzemēs.

Viņš arī norādīja, ka ir piefiksēts vismaz viens gadījums, kad no šīs personas inficējies veselības aprūpes darbinieks, jo ārsti nebija informēti par to, ka pacientei bijis kontakts ar personu, kura atgriezusies no ārzemēm.

Konkrētā cilvēka, no kura paciente inficējās, gaitas ir izsekotas, veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, teica Perevoščikovs.

Viņš norādīja, ka šis nāves gadījums, viņaprāt, būtu iekļaujams Covid-19 kopējā nāves gadījumu statistikā, lai arī tiešais nāves iemesls nav šī saslimšana. Tomēr par to vēl notiks konsultācijas ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru. "Mēs zinām, ka vairāki gripas vīrusi var provocēt citus procesus organismā, īpaši, citu hronisku slimību aktivizēšanos un novest pie letāliem gadījumiem (..)," sacīja SPKC speciālists.

VM, Slimību profilakses un kontroles centrs un mediķi aicina sabiedrību ievērot speciālistu rekomendācijas, nepieciešamības gadījumā ievērot noteikto karantīnu vai pašizolāciju. Sabiedrībai jāievēro fiziskā distance no citiem un regulāri jāmazgā vai jādezificē rokas, atgādina VM.

Ministrija arī atkārtoti aicina cilvēkiem nemelot mediķiem par Covid-19 inficēšanās riskiem gadījumos, kad viņiem tiek sniegta medicīniskā palīdzība. "Esi atklāts un izstāsti arī par iespējamu kontaktu ar slimu personu, kā arī savu vai tuvinieku ceļojumu uz ārvalstīm. Mediķi palīdzību neatteiks, bet, zinot visu informāciju, būs sagatavojušies un varēs pasargāt sevi un citus apkārtējos," mudina VM.

Kā ziņots, kopumā ar koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 Latvijā ir saslimuši 493 cilvēki, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija. Kopumā Latvijā veikti 18 198 Covid-19 testi.

Stacionēts ir 31 Covid-19 pacients, tajā skaitā 28 ar vidēju slimības gaitu, bet trīs - ar smagu.

No 13.marta līdz 14.aprīlim Latvijā saistībā ar Covid-19 vīrusu izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojošu pasākumu ar mērķi ierobežot vīrusa izplatību.

Foto: pixabay.com