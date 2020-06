Latvijā miris vēl viens ar Covid-19 inficētais (papildināta)

Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti divi jauni Covid-19 saslimšanas gadījumi, bet viena inficēta persona mirusi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Aizvadītajā diennaktī mirusī ar Covid-19 inficētā persona bijusi vecuma grupā no 75 līdz 80 gadiem un ar vairākām hroniskām saslimšanām.

Latvijā līdz šim mirušas 27 ar Covid-19 saslimušas personas jeb aptuveni 2,46% no atklātajiem inficētajiem.

Viens no diviem aizvadītajā diennaktī atklātajiem inficēšanās gadījumiem reģistrēts Bauskas novadā, kur tagad aktīvo saslimšanas gadījumu skaits pieaudzis līdz deviņiem gadījumiem, savukārt otrs - Ķekavas novadā, kur aktīvo saslimšanu skaits nepārsniedz piecus gadījumus. Abi inficētie vecuma ir grupā no 40 līdz 49 gadiem.

Aizvadītajā diennaktī Latvijā veikti 1298 Covid-19 testi. Latvijā kopumā līdz šim ir veikti 124 662 izmeklējumi uz Covid-19, no kuriem pozitīvi bijuši 1096 testi jeb aptuveni 0,88% gadījumi no kopskaita.

Pēdējās diennakts laikā slimnīcās nav ievietoti jauni pacienti ar Covid-19, bet viens ticis izrakstīts. Līdz ar to kopā stacionāros pašlaik ārstējas 10 pacienti, no kuriem septiņi ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet trīs - ar smagu. No stacionāriem kopumā līdz šim izrakstīti 168 pacienti.

Pēc SPKC uz 11.jūniju apkopotajiem datiem, no Covid-19 Latvijā līdz šim izveseļojušies apmēram 75% no fiksētajiem saslimušajiem jeb 818 pacienti.

