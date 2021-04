Patlaban Latvijā ir 48 917 vakcinācijā esošu jeb vēl neizlietotu vakcīnu pret Covid-19 devu, kamēr vēl 21 918 devas ir rezervētas otrajai potei, liecina Veselības ministrijas uz valdības sēdi sagatavotā prezentācija.

Visvairāk jeb kopumā 23 548 devu no šīm patlaban neizlietotajām vakcīnām ir tieši "AstraZeneca", savukārt vēl 8414 ir no ražotāja "Moderna". Atlikušās 16 955 devas ir no ražotāja "Pfizer"/"BioNTech".

Pēc prezentācijā paustā, aprīlī piegāžu apjomi aizvien stagnēs.

Līdz šim Latvijā izlietotas kopumā 177 010 vakcīnu devas, savukārt no 5. līdz 10.aprīlim izmantotas vairāk nekā 27 777 vakcīnu devas. Vidēji šajā intervālā izmantots vairāk nekā 4630 vakcīnu devu dienā.

Aizvien vislielākais vakcinēto personu īpatsvars ir Vidzemē, kur vakcīnu saņēmuši 11% iedzīvotāju, kamēr Kurzemē poti saņēmuši kopumā 10,3%. Tikmēr galvaspilsētā savakcinēts 10,1% iedzīvotāju, Zemgalē - 8,7%, bet Latgalē - vien 4,5%.

Jau ziņots, ka veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) iepriekš vēstīja, ka visas vakcīnas ir izvadātas pa vakcinācijas punktiem.

Savukārt premjerministrs Krišjānis Kariņš (JV) vakar pēc Sadarbības sanāksmes sēdes sacīja, ka ir krietni jāstrādā pie vakcinācijas organizēšanas, cilvēku informēšanas un aicināšanas vakcinēties pret Covid-19.

"Pēdējā laikā valstī ir ienākušas krietni vairāk vakcīnas, un pirmo reizi vairākās nedēļās esam vēl tālu no tā, kas bija jāsasniedz," teica Kariņš, piebilstot, ka aizvadītajā nedēļā dienā vajadzēja savakcinēt ap 8000 cilvēku, taču realitātē dienā izlietotas ap 3800 devām.

