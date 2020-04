Šodien ar vairākiem attālinātajiem dievkalpojumiem bez dievlūdzēju fiziskas klātbūtnes Latvijā tiek atzīmētas pareizticīgo Lieldienas.

Rīgas un visas Latvijas metropolīts Aleksandrs aicināja šajās dienās lūgties par ārstiem, kā arī pildīt valdības rīkojumus un mediķu sniegtās rekomendācijas.

Viņš pauž nožēlu, ka šodien cilvēku vidū izplatījusies "pārmērīga aizraušanās ar šīs pasaules labumiem, tieksmes pēc pagodinājumiem un slavas, dziļas ticības, patiesas mīlestības, žēlsirdības un patiesi labu darbu trūkums", bet "Dievs un Baznīca aizvirzas pēdējā vietā". Metropolīts uzrunā skaidro, ka no vēstures zināms, ka ciešanu un slimību pieļaušana vienmēr bijusi atgādinājums cilvēkam, ka dzīvība - tā ir Dieva lielākā dāvana cilvēkiem.

Metropolīts saka, ka nedrīkst krist izmisumā un padoties panikai. Viņš norāda, ka jāpastiprina "celles un mājas lūgšanas par epidēmijas pārtraukšanu", kā arī patiesi jātic un jālūdz Dievs, lai "uzklausa mūsu lūgšanas un atbrīvo katru no mums, mūsu valsti, valdību un visu tautu, un mūsu svēto baznīcu, tās virsganus, garīdzniekus, mūku kārtai piederīgos un kalpotājus, un visu vecumu ļaudis, un jebkurā vietā no postošās epidēmijas, un lai saglabā visiem dzīvību".

Savukārt Valsts prezidents Egils Levits, sveicot pareizticīgos Lieldienās, aicina dziļāk apzināties dzīvības vērtību, aģentūru LETA informēja Valsts prezidenta kancelejā.

"Lieldienas simbolizē atjaunošanos, atdzimšanu, augšupeju. Arī šī īpatnējā situācija, kurā Lieldienu laikā atrodamies, liek mums par to domāt, un mums ir pamats par to domāt. Mēs dziļāk apzināmies dzīvības vērtību, mēs domājam par patiesi būtisko un atsijājam to, kas tā priekšā šķiet mazsvarīgs," saka Levits.

Viņš visai pareizticīgo draudzei novēl gaišu pārdomu un prieka pilnas Lieldienas.

Foto: pixabay.com