Latvijā trīs ceturtdaļas no vakcīnas pret Covid-19 saņēmējiem bijušas sievietes

Latvijā līdz šim trīs ceturtdaļas no vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu saņēmušajiem cilvēkiem ir bijušas sievietes, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotā statistika.

Līdz sestdienai ieskaitot Latvijā pirmo poti pret Covid-19 saņēmuši 27 540 cilvēki, no kuriem 20 779 jeb 75,5% ir bijušas sievietes, bet 6761 jeb 24,5% - vīrieši, liecina NVD dati.

Iedalījumā pēc vecuma grupām visvairāk jeb 23,9% pirmo poti saņēmušo ir bijuši vecumā no 50 līdz 59 gadiem. Otrā skaitliski lielākā vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu saņēmušo cilvēku vecuma grupa ir bijusi 60-69 gadi, kas veido 18,9% sapotēto īpatsvara, bet trešajā vietā ir vecuma grupa 40-49 gadi ar īpatsvaru 17,7%.

15,4% pirmo poti pret Covid-19 saņēmušo bijuši vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 12,1% - vecumā no 20 līdz 29 gadiem, 6,9% - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, bet 3,6% - vecumā no 80 līdz 89 gadiem.

Vecuma grupā no 90 līdz 99 gadiem līdz šim pirmo poti pret Covid-19 saņēmuši 227 cilvēki, kas veido vien 0,8% no visiem vakcīnas pirmo devu saņēmušajiem, bet vēl mazāk potēto - 122 jeb 0,4% - bijuši vecumā no desmit līdz 19 gadiem, liecina NVD dati.

Neviens bērns vecumā līdz deviņiem gadiem Latvijā poti pret Covid-19 nav saņēmis, toties sestdien vakcīnu saņēmusi kāda 103 gadus veca sieviete, kura saskaņā ar NVD apkopotajiem datiem līdz šim valstī ir vienīgā 100 gadu slieksni sasniegusī pret Covid-19 potētā persona.

Jau ziņots, ka 103 gadus vecā sociālās aprūpes centra kliente saņēmusi "AstraZeneca" poti Ingara Burlaka ģimenes ārsta praksē, kas reģistrēta Rīgā, Imantas apkaimē.

