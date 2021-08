Latvijā vakcīnas saņēmušo senioru īpatsvars vecumā virs 80 gadiem – viens no zemākajiem Eiropā

Aizvadītajā nedēļā Latvijā par 0,5 procentpunktiem pieauga vismaz vienu vakcīnas pret Covid-19 devu saņēmušo senioru īpatsvars vecumā virs 80 gadiem, liecina Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) apkopotie dati par laika periodu līdz pagājušās nedēļas beigām.



Tādējādi, vadoties pēc ECDC datiem, vismaz vienu vakcīnas pret Covid-19 devu Latvijā saņēmuši 39,7% senioru vecumā virs 80 gadiem, kas ir trešais zemākais rādītājs Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstu vidū. Arī pēc pabeigto vakcināciju īpatsvara šajā vecuma grupā Latvija, kur šis rādītājs ir 38,5%, ir trešajā vietā no beigām ES un EEZ valstu vidū.

Tikmēr Igaunijā vismaz vienu vakcīnas devu saņēmuši 63,9% senioru vecumā virs 80 gadiem, taču vakcinācijas aptvere kopš iepriekšējās nedēļas kaimiņvalstī augusi vien par 0,2 procentpunktiem. Savukārt Lietuvā, kur pirmās devas vakcinācijas aptvere šajā vecuma grupā pagājušajā nedēļā sasniedza 60,2%, nedēļas laikā pieaugums ir mērojams 2,5 procentpunktu apmērā.

Vairākās ES un EEZ valstīs, pēc ECDC datiem, ar vienu devu vakcinēti jau 100% senioru vecumā virs 80 gadiem. Šo valstu vidū ir Dānija, Islande, Īrija, Malta, Norvēģija, Portugāle un Spānija. Tikmēr 90% pirmās devas aptvere šajā vecuma grupā pārsniegta kopumā sešās valstīs - Austrijā, Itālijā, Kiprā, Zviedrijā, Somijā un Beļģijā.

Vēl trīs ES valstīs pirmās devas aptvere šajā vecuma grupā pārsniegusi 80% robežu. Šo valstu vidū ir Luksemburga, Francija un Čehija.

Teju visu atlikušo ES un EEZ valstu gadījumā pirmās devas aptvere šajā vecuma grupā sniedzas no 51,9% Slovākijā līdz 74,2% Ungārijā, taču vien trīs valstīs - Latvijā, Bulgārijā un Rumānijā - ar pirmo devu vēl nav vakcinēti vismaz 50% senioru vecumā no 80 gadiem. Vienlaikus trīs valstis nav ziņojušas ECDC par vakcinācijas aptveri šajā vecuma grupā. Šo valstu vidū ir Vācija, Lihtenšteina un Nīderlande.

Pēc ECDC datiem, pagājušajā nedēļā Latvijā visvairāk - 44% no nedēļas kopskaita - vakcinētas personas vecumā no 25 līdz 49 gadiem. Tikmēr personas vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem veido 18% no pagājušajā nedēļā veiktajām vakcinācijas epizodēm, kamēr 16% īpatsvara veido seniori vecumā no 60 līdz 69 gadiem. Vēl 12% vakcīnas saņēmušo pagājušajā nedēļā bija vecumā no 18 līdz 24 gadiem, savukārt vecuma grupā no 70 līdz 79 gadiem un virs 80 gadiem šis īpatsvars bija mazākais - attiecīgi 8% un 3%.

Foto: no arhīva