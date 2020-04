Latvijai Covid-19 pandēmijas laikā nākas pacīnīties par individuālajiem aizsarglīdzekļiem

Latvijā ik nedēļu ir nepieciešami vairāk nekā 600 000 ķirurģisko masku un 200 000 respiratoru, trešdien preses konferencē pavēstīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUDG) priekšnieka vietnieks pulkvežleitnants Mārtiņš Baltmanis.

Atbildīgajiem dienestiem tāpat vajadzīgi aptuveni 100 000 kombinezoni nedēļā, bet pārējie individuālie aizsarglīdzekļi ir nepieciešami mazākos apjomos, teica Baltmanis.

Viņš skaidroja, ka to piešķiršanā kopumā ir 13 prioritātes, no kurām pirmā ir veselības aprūpes nozare, otrā Labklājības ministrijas valsts sociālās aprūpes centri, bet trešā - pašvaldības.

Raugoties procentuāli, veselības nozarei ir vajadzīgi 40% no visiem individuālajiem aizsarglīdezkļiem un dezinfekcijas līdzekļiem, savukārt Labklājības ministrijai - 37%.

Attiecībā uz pašvaldībām, Baltmanis norādīja, ka 57% vietvaru vajadzību sastāda tieši sejas aizsargmaskas.

Zināms, ka kopumā patlaban ir 98 apgādajamie jeb minēto aizsarglīdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu saņēmēji, vienlaikus to vidū nav iekļautas pašvaldības.

Baltmanis arī informēja, ka tiek iepirktas desmit dažāda veida preces, kas ir individuālie aizsarglīdzekļi un desmit dažāda veida dezinfekcijas līdzekļi - gan lietošanai uz virsmām, gan rokām.

Tikmēr Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons žurnālistus informēja, ka Covid-19 izplatības ierobežošanai šodien plānots parakstīt divus līgumus par medicīnisko sejas masku piegādi. Viņš pauda cerību, ka jau rīt, 9.aprīlī, Latvijā varētu būt nogādāta krava ar 1,5 miljoniem sejas masku.

Ņemot vērā, ka šīs maskas pasaulē ir ļoti pieprasītas, pats lielākais izaicinājums ir to transportēšana, jo dažas valsts liedz pārvadājuma atļaujas, skaidroja ierēdnis.

Visticamāk, jau šodien Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs arī varētu parakstīt līgumu par 50 000 respiratoru piegādi, un Garisons pauda cerību, ka arī šī krava jau ceturtdien, 9.aprīlī, tiks nogādāta Latvijā.

"Ja mēs šo apjomu saņemam, tad pusotras nedēļas vajadzība būs nodrošināta, ko Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir identificējis. Ja ienāks vēl tās kravas, ko iepriekš Nacionālais veselības dienests pasūtījis, tad faktiski mēneša rezerves valstij būtu nodrošinātas," uzsvēra Garisons.

Viņš arī informēja, ka vienlaicīgi sākta dezinfekcijas līdzekļu iegāde. Atšķirībā no maskām, kas lielākoties tiek importētas, dezinfekcijas līdzekļu iepirkumus plānots veikt no vietējiem ražotājiem. Ierēdnis pauda cerību, ka nākamnedēļ varētu sagatavot un noslēgt pirmos līgumus un sākt trīs mēnešiem paredzētu rezervju uzkrāšanu.

Garisons informēja, ka aizsarglīdzekļu iegāde nenotiks no aizsardzības resora budžeta, bet no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Aizsardzības ministrija ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Valsts kontroli, Iepirkumu uzraudzības biroju jau apspriedušies par to, kā korekti veikt nepieciešamos iepirkumus.

Aizsardzības ministrijas ieskatā, Covid-19 krīze pierādījusi, ka jau pašā sākumā ir nepieciešams viens centralizēts iepirkumu organizētājs, lai iestādes savā starpā "nesacenstos par vienu un to pašu kravu un dažādiem transportēšanas veidiem". Viņš atzīmēja, ka izaicinājums ir arī sadarbība ar vietējiem ražotājiem, jo ir bijuši gadījumi, kad izejvielu piegādātāji lauzuši līgumus ar Latvijas ražotājiem.

Savukārt Nacionālā veselības dienesta (NVD) direktors Edagrs Labsvīrs klāstīja, ka līdz šim ir saņemtas divas kravas, kas jau izdalītas Latvijas slimnīcām un ģimenes ārstiem. Tāpat līdz šim aizsarglīdzekļi jau ir izsniegti arī sociālās aprūpes centriem.

"Tās ir vietas, kur personālam un hroniskiem slimniekiem ir vislielākais risks saskarties ar Covid-19 inficētiem pacientiem," skaidroja NVD direktors.

Vienlaikus šonedēļ tiek gaidītas vēl divas kravas, no kurām vienu bija plānots saņemt jau iepriekš, bet tā ir aizkavējusies ar transportēšanu saistītu iemeslu dēļ. Tomēr, kā klāstīja NVD direktors, šīs kravas tiks dalītas otrās prioritātes saņēmējiem. To vidū būs sekundārie maksas veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji, zobārsti un ģimenes ārsti, kam nav līguma ar NVD.

"Mūsu slimnīcu un noliktavu rezerves ir aptuveni mēneša patēriņam, bet ar to nepietiek, mums ir, pirmkārt, tās jātrīskāršo un jāturpina iepirkumi," uzsvēra Labsvīrs. "Tas, ka mums draud masku izsīkums slimnīcās, es šādu iespēju izslēdzu," sacīja NVD direktors.

Jau ziņots, ka Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) uzdevis Ekonomikas ministrijai (EM) veicināt individuālo aizsardzības līdzekļu, tostarp ķirurģisko masku, ražošanu Latvijā.

"Cīņā pret Covid-19 izplatīšanos ir svarīgi sargāt tos cilvēkus, kuru veselība un dzīvības varētu tikt visvairāk apdraudētas. Viņiem ir nepieciešami individuālie aizsarglīdzekļi. Tie ir nepieciešami arī mediķiem, policistiem, robežsargiem. Apzinoties, ka vajadzība pēc individuāliem aizsarglīdzekļiem arī turpmāk būs liela, esmu uzdevis Ekonomikas ministrijai veicināt to ražošanu Latvijā. Pats svarīgākais ir panākt ķirurģisko masku ražošanas paplašināšanu vietējā tirgus vajadzībām. Tas nodrošinās lielāku mūsu neatkarību no iepirkumiem citās valstīs un ekonomikas attīstību," uzsvēra Kariņš.

Ministru prezidents VUDG ir uzdevis apzināt ilgtermiņā nepieciešamo ķirurģisko masku apjomu un veidus, tai skaitā arī vērtējot nepieciešamību nodrošināt visus Latvijas iedzīvotājus ar atbilstošām aizsargmaskām. Atbilstoši valdības lēmumam, VUGD uzturēs prioritāro institūciju un to iepirkumu vajadzību sarakstu.

Kariņš arī uzdevis Veselības, Aizsardzības un Labklājības ministrijām nekavējoties nodrošināt ārstniecības iestādes, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (pansionātus) un ģimenes ārstus ar individuāliem aizsarglīdzekļiem un dezinfekcijas līdzekļiem.

Premjera birojā atgādināja, ka valdība iepriekš lēma, ka Aizsardzības ministrijas Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs turpmāk veiks Covid-19 izplatības ierobežošanai nepieciešamo individuālo aizsarglīdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu centralizētos iepirkumus visu valsts institūciju vajadzībām. Savukārt Nacionālie bruņotie spēki sniegs loģistikas atbalstu, iegādātās preces nogādājot saņēmējiem atbilstoši prioritāro institūciju un to vajadzību sarakstā noteiktajam apjomam.

Foto: no arhīva