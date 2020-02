Latvijas rietumos un austrumos ceļi sniegoti, bet valsts vidienē braukšanas apstākļi apmierinoši

Sniega un apledojuma dēļ šorīt daudzviet Kurzemē un Latgalē, kā arī Vidzemes austrumu daļā ir apgrūtināti braukšanas apstākļi pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, liecina VAS "Latvijas valsts ceļi" apkopotā informācija.

Latvijas rietumos apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Liepājas šosejas posmā no Saldus līdz Liepājai, kā arī pa autoceļu Liepāja-Rucava visā garumā.

Latvijas austrumu daļā sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu pa Vidzemes šoseju posmā no Virešiem līdz Veclaicenei, pa autoceļu Jēkabpils-Terehova posmā no Jēkabpils līdz Ludzai, pa autoceļu Grebņeva-Medumi posmā no Grebņevas līdz Špoģiem, kā arī pa Rēzeknes apvedceļu visā garumā.

Savukārt uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Alūksnes, Balvu, Gulbenes, Kuldīgas, Liepājas, Preiļu, Rēzeknes un Talsu apkārtnēs.

Tikmēr Latvijas vidienē - Rīgas apkārtnē, Zemgalā un lielākajā daļā Vidzemes - braukšanas apstākļi šorīt ir apmierinoši.

Slidenos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos šorīt ir iesaistītas 45 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības.

Autovadītāji tiek aicināti braukt uzmanīgi, izvēloties ceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu, ievērojot piesardzīgu distanci un atceroties, ka braukšanas apstākļi var mainīties ļoti strauji, turklāt uz ceļiem var veidoties grūti pamanāma atkala.

Pēdējo trīs stundu laikā - līdz astoņiem rītā - Gulbenē uzsniguši deviņi centimetri sniega, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra operatīvā informācija.

Tā ir biezākā sniega sega Gulbenē kopš decembra sākuma. Stipra snigšana turpinās.

Arī dienā visintensīvāk snigs valsts ziemeļaustrumos, dziļākā sniega kārta gaidāma Alūksnes augstienē, prognozē sinoptiķi.

Alūksnes novērojumu stacijā sniega segas biezums līdz šim palielinājies no viena līdz pieciem centimetriem.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs valsts austrumos izsludinājis oranžā līmeņa brīdinājumu, sniega sega vietām var sasniegt 16 centimetru biezumu.

Cita nokrišņu zona ceturtdien saglabāsies Kurzemē un izpletīsies uz austrumiem, skarot Zemgali un Rīgas pusi. Debesis pārsvarā segs mākoņi, saulainākā diena gaidāma Vidzemes dienvidrietumos, Sēlijā un Daugavpils pusē.

