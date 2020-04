Latvijas Skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konferences valsts posmā godalgoti 266 skolēni; labi panākumi Jelgavas Valsts ģimnāzijai

Vairāk nekā pustūkstotis skolēnu piektdien, 3.aprīlī, attālināti piedalījās Latvijas Skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konferences valsts posmā, kas pirmo reizi norisinājās digitālajā vidē. Skolēni savu darbu prezentācijas iesūtīja video formātā, kā arī iesaistījās tiešsaistes diskusijās ar vērtēšanas komisijām. Valsts posmam šogad tika izvirzīti 580 skolēnu 478 zinātniskās pētniecības darbi, informē Valsts izglītības satura centra pārstāve Agnese Reitere.

Zinātniskās pētniecības darbu valsts posmā šogad godalgoti 216 darbi, kurus prezentēja 266 skolēni. No tiem pirmās pakāpes diplomus ieguva 49 darbi, otrās pakāpes diplomus ieguva 64 darbi, bet trešās pakāpes diplomus – 103 darbi. Zinātniskās pētniecības darbu valsts posmam šogad tika izvirzīti skolēni no 121 izglītības iestādes, no tām godalgotas ir 83.

Par apbalvotāko izglītības iestādi valsts posmā kļuva Āgenskalna Valsts ģimnāzija ar 14 darbiem, otrajā vietā ierindojas Rīgas Valsts 1.ģimnāzija ar 10 darbiem, bet trešo vietu ar deviņiem godalgotiem darbiem savā starpā dala Jelgavas Valsts ģimnāzija un Rīgas Franču licejs.

Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju zinātniskās pētniecības darbu valsts posms pirmo reizi norisinājās attālināti. Vērtēšanas komisija valsts posma laikā izvērtēja skolēnu rakstiskos darbus un vizualizācijas, noskatījās video prezentācijas, bet pēc tam veiksmīgi iesaistījās diskusijās ar ikvienu konferences dalībnieku, izmantojot attālinātās komunikācijas formas.

“Darbs pie zinātniskās pētniecības darbu vērtēšanas attālināti noritēja raiti, jo komisija jau laikus bija iepazinusies ar skolēnu stenda ziņojumiem un video prezentācijām. Novērtējam, ka arī diskusiju daļa noritēja veiksmīgi, jo, mūsuprāt, tieši tā lieliski atspoguļo skolēnu zināšanas, degsmi un personisko ieguldījumu. Žūrijas locekļiem bija iespēja pārliecināties, ka Latvijā ir daudz skolēnu, kuri lieliski pārzina savu pētījumu jomu,” norāda ­­Jāzeps Logins, viens no vērtēšanas komisiju priekšsēdētājiem.

Izcilāko zinātniskās pētniecības darbu autori iegūs tiesības bez konkursa iestāties noteiktās Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes un Daugavpils Universitātes studiju programmās. Konferences valsts posma dalībniekus ar dažādām speciālbalvām apbalvos Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras ministrija un Latvijas Kultūras akadēmija, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā Universitāte, Rīgas Stradiņa Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Liepājas Universitāte un Daugavpils Universitāte.

Zinātniskās pētniecības darbi kopumā tika vērtēti sešās zinātņu nozaru grupās: dabaszinātnes, humanitārās un mākslas zinātnes, sociālās zinātnes, medicīna un veselības zinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, lauksaimniecība, kā arī meža un veterinārās zinātnes. Labāko darbu autori ir veikuši tādus pētījumus kā “Purīna cikla atvēršana, metodes izstrāde un optimizācija”, “Virtuālā realitāte un tās lietojumi”, “Žaņa Lipkes portretējums spēlfilmā “Tēvs Nakts””, “Mēness fāžu ietekme uz stirnu un staltbriežu aktivitāti pie sāls laizītavām”, “Miega ilgums un tā ietekme uz X vidusskolas 9. – 12. klašu skolēnu pašsajūtu un produktivitāti ” un citus.

Ar detalizētiem Skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu rezultātiem no 2020.gada 6.aprīļa pulksten 17.00 var iepazīties sistēmā skolas.lu.lv.

Foto: no arhīva