Latvijas skolēnus aicina pieteikties atlasei Pasaules skolu debašu čempionātam

Atlase Pasaules skolu debašu čempionātam (World Schools Debating Championship) 2021 ir oficiāli sākusies. WSDC ir lielākais un prestižākais debašu turnīrs pasaulē, kur ik gadu ap 70 valstu skolēni debatē angļu valodā. Šogad Latvija ir apņēmusies piedalīties atkārtoti, meklējot četrus skolēnus, kas būtu gatavi pārstāvēt savu valsti pasaules čempionātā, kas norisināsies Makao, informē Adele Pužule, Latvijas Skolu debašu izlases trenere.

Visi erudītie un apņēmīgie skolēni ir aicināti pieteikties, neatkarīgi no iepriekšējas debašu vai publiskās runas pieredzes. Galvenokārt tiek meklēti skolēni, kuriem ir izteikta interese par politiku, ekonomiku, filozofiju, ģeogrāfiju, un kas būtu gatavi debatēt par pasaulē aktuālākajiem jautājumiem. “Vismaz pusei no debatētājiem, kas nonākuši izlasē pēdējo trīs gadu laikā, iepriekš nebija bijusi formāla debašu pieredze, taču pateicoties sevis un treneru ieguldītajam darbam, pēdējo trīs gadu laikā Latvijas izlase spējusi mēroties spēkiem ar tādiem vairākkārtējiem pasaules čempioniem kā Singapūra, Jaunzēlande vai Ķīna. Jau divus gadus esmu vērojusi, kā jaunieši pāris mēnešu laikā spējīgi strauji apgūt tādu zināšanu daudzumu, kāds parasti veidojas gadiem un ar azartu, lepnumu un degsmi aizstāv valsts vārdu čempionātā. Argumentācijas, publiskās runas un kritiskās domāšanas prasmes bez šaubām ir nenovērtējami ieguvumi visai tālākajai profesionālajai un akadēmiskajai dzīvei, taču iespēja šīs prasmes apgūt kā Latvijas skolu debašu izlases dalībniekam ir ne tikai gods, bet arī viens no neaizmirstamākajiem piedzīvojumiem, kādus var iedomāties,” tā bijusī izlases debatētāja un tagadējā izlases trenere Adele Pužule. Mentorēšanu un sagatavošanos Pasaules čempionātam nodrošinās panākumiem bagātākie Latvijas un Eiropas debatētaji.

Pieteikties var aizpildot šo veidlapu: https://forms.gle/tXFjJybcDuxZBh2Z8 (kur arī atrodama plašāka informācija par čempionātu un atlasi). Pieteikšanās atlasei tiks slēgta 12.septembrī.

Foto: publicitātes