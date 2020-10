Latvijas slimnīcās nonākuši jau 146 Covid-19 pacienti

Pašlaik Latvijas slimnīcās ārstējas 146 Covid-19 pacienti, liecina Nacionālā veselības dienesta dati

Veselības ministre Ilze Viņķele (AP) ir izteikusies, ka Latvijas slimnīcās ir aptuveni 250 gultasvietas Covid-19 pacientiem, bet pēc šīs robežas pārsniegšanas būtu jādomā par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas pārorganizēšanu.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pagājušās diennakts laikā slimnīcās ievietoti 22 jauni Covid-19 pacienti.

Vakar no Latvijas slimnīcām izrakstīts viens pacients, bet divas personas mirušas, līdz ar to kopumā stacionāros ārstējas 146 pacienti, no kuriem 138 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet astoņi - ar smagu slimības gaitu. Salīdzinoši arī vakar tika ziņots par astoņiem pacientiem, kuriem ir smaga saslimšanas ar Covid-19 gaita.

Kopš Covid-19 parādīšanās no slimnīcām izrakstīti kopumā 323 pacienti.

Foto: no arhīva