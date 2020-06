Latvijas upēs un ezeros līdz plus 25 grādiem silts ūdens

Lielākajā daļā Latvijas upju un ezeru ūdens temperatūra pirmdienas rītā ir plus 16, plus 25 grādi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.



Ūdens temperatūra Daugavā plus 19, plus 24 grādi, Pļaviņu ūdenskrātuvē tā svārstās ap plus 25 grādiem. Ūdens temperatūra Aiviekstē un Ventā plus 25, plus 24 grādi, Gaujā - plus 22 grādi. Lielupē ūdens temperatūra svārstās ap plus 25 grādiem, bet vismazākā ūdens temperatūra ir Irbē, kur ūdens temperatūra pacēlusies tikai līdz plus 16 grādiem.

Ūdens temperatūra ezeros plus 19, plus 25 grādi, augstākā temperatūra ir valsts austrumos.

Jūrā Latvijas piekrastē ūdens ir plus 14, plus 24 grādi, bet zemākā ūdens temperatūra pirmdienas rītā konstatēta pie Ventspils un Liepājas, augstākā Rīgas līcī pie Skultes.

Foto: no arhīva