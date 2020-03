Eiropas valstis nosaka jaunus ierobežojumus cīņā ar Covid-19

Cenšoties ierobežot koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 izplatību, Eiropas valstis noteikušas jaunus ierobežojumus, sevišķi ceļošanai uz Itāliju, kas ir Covid-19 smagāk skartā valsts Eiropā.

Austrija brīdinājusi savus pilsoņus nedoties uz Itāliju, un ceļotāji no Itālijas varēs iebraukt Austrijā vienīgi tad, ja viņiem būs veselības sertifikāts vai ja viņiem piekritīs 14 dienu paškarantīnai pēc robežas šķērsošanas.

Austrijā aizliegti arī pasākumi ar lielu dalībnieku skaitu, un Austrijas universitātes uz laiku pāries uz e-apmācību.

Malta pilnībā aizliegusi pasažieru satiksmi ar Itāliju, un aizliegumu iebraukt valstī ceļotājiem no Itālijas ieviesusi arī Serbija.

Eiropas Parlamenta (EP) priekšsēdētājs Dāvids Sasoli pēc Itālijas apmeklējuma nedēļas nogalē pats noteica sev karantīnu.

Sasoli pavēstīja, ka turpinās pildīt savus pienākumus no savas rezidences Briselē.

Koronavīruss konstatēts jau visās 27 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs, un bloka līderi videokonferencē koordinēja centienus ierobežot Covid-19 izplatību.

Bailes no Covid-19 izplatīšanās un valstu noteiktie ierobežojumi ceļošanai būtiski ietekmējuši arī aviokompāniju darbību.

Dānija paziņojusi, ka lidmašīnām no Covid-19 smagāk skartajiem reģioniem, tostarp vairākiem Itālijas apgabaliem, netiks atļauts nolaisties Dānijā.

Arī Spānija vakar paziņoja, ka jaunā koronavīrusa izplatības dēļ uz divām nedēļām pārtrauc tiešo aviosatiksmi ar Itāliju.

Lielbritānijas nacionālā aviokompānija "British Airways" apturējusi lidojumus visos maršrutos uz un no Itālijas, kur pēc saslimšanas ar Covid-19 miruši jau vairāk nekā 460 cilvēki.

Īrijas zemo cenu aviokompānija "Ryanair" no trešdienas apturēs visus Itālijas iekšzemes lidojumus un no piektdienas pārtrauks visus reisus uz un no Itālijas. Šie ierobežojumi būs spēkā līdz 8.aprīlim.

Aviokompānija "Austrian Airlines" apturējusi lidojumus uz Itālijas ziemeļu pilsētām Venēciju, Milānu un Boloņu.

Norvēģijas zemo cenu lidsabiedrība "Norwegian" no šodienas līdz jūnijam atcēlusi aptuveni 3000 lidojumus jeb 15% no saviem reisiem.

Vācija vakar paziņoja, ka Covid-19 ir skāris visas 16 federālās zemes, un veselības ministrs Jenss Špāns laikrakstā "Bild" nodēvēja Covid-19 uzliesmojumu par "milzīgu izaicinājumu mums visiem kā sabiedrībai".

"Vīruss mainīs mūsu ikdienas dzīvi. Mēs varam to paveikt tikai kopā," sacīja Špāns.

Apstiprināto Covid-19 inficēšanās gadījumu skaits Šveicē vakar pieaudzis līdz 476, kas ir 52% kāpums vienas dienas laikā.

Covid-19, kas pirmo reizi tika konstatēts decembrī Ķīnā, ir strauji izplatījies visā pasaulē. Pašreiz ar to inficējušies aptuveni 110 000 cilvēku, no kuriem vairāk nekā 3800 ir miruši, liecina Pasaules Veselības organizācijas (PVO) dati.

Ziemeļkiprā inficēšanās ar Covid-19 konstatēta kādai vācu tūristei, vēstīja Turcijas ziņu aģentūra "Anadolu". Tas ir pirmais inficēšanās gadījums turku pārvaldītajā Kipras daļā.

No vakardienas Eiropā paplašināti arī aizliegumi rīkot sporta pasākumus. Tostarp Polija un Slovākija sekojušas Itālijas piemēram un aizliegušas visus sporta un kultūras pasākumus.

Slovākijā aizliegums būs spēkā 14 dienas, bet Polijā aizliegums pieņemts uz nenoteiktu laiku.

Tomēr teātri, operas nami, filharmonijas koncertzāles un mākslas galerijas Polijā turpinās darboties.

Popmūzikas zvaigzne Madonna atcēlusi paredzētos koncertus Parīzē, jo Francijas valdība aizliegusi pasākumus ar vairāk nekā 1000 cilvēkiem.

Koronavīrusa dēļ atcelts arī Ķelnes literatūras festivāls, kas ir viens no lielākajiem šādiem pasākumiem Eiropā. Bija plānots, ka 12 dienu ilgajā festivālā piedalīsies vairāk nekā 200 dalībnieki un 100 000 apmeklētāju.

Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, Vatikāns slēdzis sabiedrībai Svētā Pētera laukumu un Svētā Pētera baziliku.

Polijas prezidents Andžejs Duda paziņoja, ka koronavīrusa dēļ savas priekšvēlēšanu kampaņas ietvaros nerīkos lielus pasākumus pirms maijā gaidāmajām prezidenta vēlēšanām.

Risks, "ka koronavīruss varētu izplatīties ir pārāk liels," norādīja Duda.

Čehijā Covid-19 dēļ slēgtas visas skolas un atcelti visi pasākumi ar vairāk nekā 100 cilvēku piedalīšanos.

Ziemeļīrijas valdība atcēlusi plānoto vizīti uz ASV, kas sakristu ar Svētā Patrika dienas svinībām

Īrijas premjerministrs Leo Varadkars joprojām plāno šonedēļ doties uz Vašingtonu, bet ir saīsinājis savu vizīti.

Foto: pixabay.com