Lauksaimniecības organizācijas par iespējamajiem protestiem spriedīs pēc Jāņiem, informēja Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijā (LLKA).



Asociācijā norādīja, ka protesta plānošana atlikta līdz pēcsvētku nedēļai, lai visas iesaistītās puses varētu kārtīgi apsvērt plānoto protestu datumu un norises kārtību.

Jau ziņots, ka 21.maijā biedrības "Zemnieku saeima", "Latvijas meža īpašnieku biedrība", "Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija", "Latvijas Jauno zemnieku klubs", "Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome", "Lauksaimnieku apvienība" un "Lauksaimniecības statūtsabiedrību asociācija" nosūtīja SIA "EHR Mediju Grupa" un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram, Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) padomes priekšsēdētājam Artūram Tomam Plešam (AP) atklātu vēstuli.

Tajā ministrs tika aicināts publiski atvainoties par no valsts budžeta finansētu reklāmu, kurā lauksaimnieki nosaukti par "masu slepkavām", kā arī aicinot mainīt LVAF finansējuma piešķiršanas noteikumus tā, lai turpmāk sniegtā informācija būtu zinātniski pamatotas, izslēdzot iespēju izplatīt apmelojošu un nepatiesu informāciju, vai reklamēt politiskas personas.

"Lai atbildētu uz mūsu prasībām, devām ministram un "EHR Mediju Grupai" laiku līdz 28.maija plkst.11. Cienām "EHR Mediju Grupa" attieksmi, atvainojoties lauksaimniekiem, ēterā atskaņojot atvainošanos, kā arī paskaidrojot situācijas apstākļus. Savukārt no Pleša nav saņemta nekāda oficiāla atbilde. Lauksaimnieki un mežsaimnieki neplāno atteikties no savām prasībām, jo atšķirībā no politiķiem, mēs savas problēmas risinām, nevis piekopjam "strausa politiku"," skaidroja biedrības "Zemnieku saeima" valdes priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja-Burmistre.

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas vadītājs Indulis Jansons pavēstīja, ka, ņemot vērā ministra nespēju reaģēt uz situāciju un respektēt lauksaimnieku un mežsaimnieku prasības, lauksaimnieki ir spiesti organizēt plašas protesta akcijas.

Savukārt Plešs iepriekš norādīja, ka ne reizi nav paudis ne šādus, ne līdzīgus apgalvojumus, turklāt vienmēr ir uzskatījis, ka viedokļu nesakritības jārisina dialoga, ne klajas nomelnošanas formā.

LVAF ir EHR pieprasījis paskaidrojumu par raidījumā izskanējušo informāciju un, izvērtējot to, pārskatīs turpmāko sadarbību.

LVAF nekontrolē mediju saturu tādā izpratnē, ka nesaskaņo katru materiālu, ko izplata konkursā par sabiedrības vides apziņas veidošanu uzvarējušie mediji. Esot nepārprotami skaidrs, ka ar šādiem paziņojumiem no abām pusēm vides apziņa tiek deformēta, ne veicināta, pauda Plešs.

Foto: no arhīva