"Lēmums mani izslēgt no “Kam pieder valsts” (KPV LV) partijas par to, ka būtībā esmu tikai iestājies par atklātību un patiesību ne tikai attiecībā pret citiem, bet arī pret mums pašiem, parāda partijas vadošās kliķes izpratni un attieksmi pret tiesiskumu," šādu viedokli preses relīzē pauž KPV LV valdes loceklis un Jelgavas domes deputāts Lauris Zīverts.

Šorīt notikušajā KPV LV valdes sēdes slēgtajā daļā partijas valdes locekļu vairākums ( pieci no deviņiem valdes locekļiem) lēma par labu lēmumam izslēgt tās valdes locekli Lauri Zīvertu no partijas. L. Zīverts kā galveno iemeslu min faktu, ka pirms nedēļas viņš ir sniedzis TV3 raidījumam “Nekā personīga” interviju, kurā godīgi un atklāti atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem par partijas finanšu menedžmentu saistībā ar šogad notikušajām Rīgas domes vēlēšanām.

L. Zīverts uzskata, ka viņa izslēgšana ir bijis nesamērīgs solis, bet reizē arī parāda daudzu partijas vadībā esošo īsteno seju un izpratni par godīgu vadības stilu un labas prakses saimniekošanu. “Ir zīmīgi, ka esmu ticis izslēgts no partijas par godīgumu un atklātību. Proti, es, tāpat kā, manuprāt, lielāka daļa partijas biedru, uzskatu, ka mums ir jāuzstāda ne tikai pret citiem, bet arī pret sevi augsti standarti un tiem, kas izdarījuši apstrīdamus lēmumus, ir jāspēj uzņemt kritiku un atbildību tad, kad tas ir pamatoti. Tā vietā, es tieku izslēgts no partijas par to, ka sniedzu interviju medijiem,” tā L. Zīverts un turpina.

“Es partijā iestājos cēlu mērķu vadīts un spēju parakstīties zem sākotnējiem ideāliem un valstī notiekošo problēmu raksturojuma. Necaurspīdīgi iepirkumi, neizskaidrojami lēmumi un ietekmes dalīšanas bija tas, pret ko KPV LV sākotnēji iestājās. Ir ironiski, ja vien tas nebūtu arī reizē skumji, ka tagad šīs pašas problēmas mūs piemeklē partijas iekšienē. Citiem vārdiem, KPV LV vadībai jāsāk ar sevi,” secina L. Zīverts.

Deputāts ir arī atklāts, ka jau ilgu laiku vēlas redzēt pārmaiņas KPV LV vadībā, lai tādējādi saglabātu kustību. “Arvien vairāk, KPV LV vadība kļūst autoritārāka tās vadības režīmā un necaurspīdīgāka tās lēmumos. Bet nav runa tikai par personīgu viedokli. Lai arī liesāka kā sākotnēji, KPV LV joprojām veido biedri, kas ir īstena kustība; tāda, kura joprojām tic, ka ir iespējamas jēgpilnas pārmaiņas valstī un ir gatava strādāt pašaizliedzīgi un ar pilnu atdevi, lai šīs pārmaiņas īstenotos,” tā L. Zīverts un turpina. “Līdz ar to lēmums par manis izslēgšanu ir jāskata daudz plašākā mērogā. Šis lēmums ir būtībā iestāšanās arī pret lielāko daļu partijas biedru, kuriem KPV LV ir pretstats speciālām interesēm, savtīgiem lēmumiem un ietekmes audzēšanai,” tā L. Zīverts.

L. Zīverts ir arī ir neizpratnē par paša lēmuma juridisko pusi, ņemot vērā, ka viņš arī ir valdes loceklis nevis ierindas biedrs. Neatkarīgi no iznākuma, L. Zīverts uzskata, ka nepaliks partijā, ja tās vadība netiks mainīta un lēmumus pieņems tie paši cilvēki. “Es joprojām ticu KPV LV kā kustībai, taču, ja netiks drīz un stingri mainīti attiecīgi personāži tās vadībā, kuri rūpējas tikai par savu pašlabumu un reizē arī aktīvi grauj saliedētību iekšienē un sabiedrības atbalstu partijai kopumā, es neredzu jēgu ne manai dalībai KPV LV, ne partijas turpmākai pastāvēšanai.”

