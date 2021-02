Programmā “Future Heroes” jaunas meitenes jeb nākotnes līderes tiek rosinātas īstenot inovatīvus projektus, kas veidotu pienesumu sabiedrības labā. Viens no tādiem ir kopienas ledusskapju izvietošana Latvijas pilsētās. Jelgavā nākotnes līderu idejai uzreiz atsaucās brīvprātīgie ugunsdzēsēji, un nu Stacijas ielā 1b ikvienam ir pieejams “Food Pick-up Point”, kur atstāt pārpalikušos vai paņemt vajadzīgos pārtikas produktus.

Programmas dalībniece Tīna Rubeze, 16 gadu

– Pastāsti, lūdzu, par līderības, uzņēmējdarbības un izaugsmes programmu “Future Heroes”, kurā darbojies.

Programma ir veidota jaunu meiteņu līderībai un iniciatīvas izaugsmei. Tika izvēlētas 50 meitenes 13–17 gadu vecumā no dažādām Latvijas vietām, un mēs esam sadalītas pa mazākām grupām, kas veido atsevišķus projektus.

Katru otro sestdienu tiekamies tiešsaistes darbnīcās, kur vienu stundu kāds runātājs, iedvesmotājs pastāsta par savu dzīves gaitu, piemēram, žurnāliste Eva Johansone vai “Madara Cosmetics” īpašniece Lotte Tisenkopfa-Iltnere. Darbnīcas ir veidotas tā, lai mēs iemācītos kaut ko īpašu, piemēram, kā attīstīt sociālos medijus, atrast sadarbības partnerus, kā rīkoties ar budžetu. Pēc tam mums ir mājas darbs, kas jāaizpilda saistībā ar savu projektu, un par to saņemam punktus.

Programma ir domāta meitenēm, lai pierādītu, ka viņas ir spējīgas veidot projektus, vadīt biznesu. Lai radītu dzimumu līdzsvaru, jo nav darbu, ko dara tikai sievietes un ko vīrieši.

– Jūsu grupas projekts ir kopienas ledusskapju ieviešana vairākās Latvijas pilsētās. Kā nonācāt līdz šādai idejai, un kā sokas ar tās īstenošanu?

Mūsu projekta mērķis ir samazināt pārtikas izmešanu. Mums bija jāizdomā projekts, kas palīdzētu kaut ko mainīt pasaulē, risinātu kādu problemātiku. Ēdienu izmešana mājsaimniecībās ir diezgan liela problēma, tāpēc arī nonācām pie šādas idejas. Kopienas ledusskapji ir daudz kur citur pasaulē, arī Rīgā pie Kaņepes kultūras centra.

Katrai komandai ir piesaistīts mentors, mums ir Elīna Miķelsone, kura ir ļoti izpalīdzīga. Mēs sadalām darbus, veidojam preses relīzes, kontaktējamies ar cilvēkiem, kas varētu mums palīdzēt. Pašām ir jāmeklē sponsori, jāvienojas ar Pārtikas un veterināro dienestu (PVD). Ledusskapjus mums dāvināja ēdināšanas uzņēmums SIA “M.A.N”. Viens no sponsoriem ir arī kaņepju audzētava “Obelisk Farm” un zemnieku saimniecība “Labas saknes”, kas ik mēnesi mums nosūta produktus, kurus varam ielikt ledusskapjos. Mēs veicam ilgtspējīgu sadarbību. Aktīvi strādājam savos “Facebook” un “Instagram” kontos, atbildam uz cilvēku ziņām, piedalāmies “Zero Waste” diskusijās, kā arī sadarbojamies ar medijiem.

Visu interviju lasiet 18.februāra “Zemgales Ziņās”

Foto: Iveta Pavziniuka