Līdz 100% apmērā no mēnešalgas palielina piemaksas Covid-19 ierobežošanā iesaistītajiem mediķiem

Tiek palielināti noteiktie piemaksu griesti medicīnas darbiniekiem un veselības aprūpes struktūrvienību darbiniekiem par iesaisti Covid-19 izplatības mazināšanā, tādējādi nosakot to maksimālo apmēru 100% no mēnešalgas, paredz valdībā atbalstītie grozījumi.

Līdz šim noteikto piemaksu apmērs bija no 20% līdz 50% relatīvi pret mēnešalgu.

Līdz ar to tiek noteiktas piemaksas līdz 100% apmērā no mēnešalgas par laika periodu no šī gada 9.novembra līdz 31.decembrim.

Tās pienāktos darbiniekiem, kuru valsts un pašvaldību ārstniecības iestādēs ir stacionēti Covid-19 pacienti. Tāpat tās piešķirtu valsts un pašvaldību ārstniecības iestāžu uzņemšanas nodaļās nodarbinātajiem, kā arī ārstniecības iestāžu darbiniekiem, kas ir iesaistīti Covid-19 testēšanā.

Vienlaikus tās varētu saņemt ārstniecības iestāžu darbinieki, kuri veic Covid-19 pacientu mājas aprūpi, kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki un Slimību profilakses un kontroles centrā strādājošie.

Tāpat piemaksas līdz 100% apmērā pienāktos ģimenes ārstu praksēm. VM skaidro, ka piemaksa tiktu piešķirta ģimenes ārstam 100% apmērā no darba samaksas jeb aptuveni 1485 eiro.

Piemaksa 100% apmērā tiktu nodrošināta arī ģimenes ārsta praksēs strādājošajām māsām un ārsta palīgiem. Vadoties pēc ministrijas paustā, to apmērs varētu būt aptuveni 891 eiro.

Savukārt piemaksa 30% apmērā no mēnešalgas pienāktos valsts un pašvaldību ārstniecības iestādēs nodarbinātajiem, kuri ir iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā. Tikmēr piemaksa 50% apmērā pienāktos noteiktiem Veselības ministrijas un Nacionālā veselības dienesta ierēdņiem un darbiniekiem.

Piemaksas farmaceitiem par kompensējamo medikamentu izsniegšanu no A saraksta laika periodā no 9.novembra līdz 31.decembrim būtu 0,71 eiro par vienu recepti.

Piemaksu nodrošināšanai laika periodā no 9.novembra līdz 30.novembrim paredzēts izlietot līdzekļus 13 504 582 eiro apmērā, savukārt laikā no 1.decembra līdz 31.decembrim - 18 411 228 eiro.

