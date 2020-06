Līdz 15. jūlijam var pieteikties Jelgavas pašvaldības līdzfinansējumam kanalizācijas pieslēguma izbūvei

28. maijā noslēdzās pieteikumu iesniegšana Jelgavas pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai kanalizācijas pieslēguma izbūvei ielās, kurās jau ir izbūvēti centralizētie sadzīves kanalizācijas tīkli. Šajā laikā saņemti 85 pieteikumi, no kuriem pašvaldības līdzfinansējums piešķirts 84 projektiem par kopējo summu 29 055,27 eiro. Kopumā pašvaldība šā gada budžetā šim mērķim paredzējusi 40 000 eiro, līdz ar to šobrīd izsludināta pieteikumu iesniegšanas 2. kārta. Tos var iesniegt līdz 15. Jūlijam, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Kā skaidro SIA "Jelgavas ūdens" projekta īstenošanas grupas vadītāja Ieva Strode, pašvaldības līdzfinansētajā programmā šogad jelgavniekiem vēl pieejams līdzfinansējums 10 944,73 eiro apmērā.

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošie noteikumi "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai" paredz, ka daudzdzīvokļu mājām ir pieejams atbalsts līdz 75 procentiem no pieslēguma būvdarbu kopējām izmaksām, bet nepārsniedzot 3750 eiro, savukārt atbalsta apmērs vienģimenes mājai atkarīgs no tā, vai kanalizācijas izbūves darbi tiek veikti saskaņā ar apliecinājuma karti vai atvieglotu procedūru – ar pievada novietojuma plānu. I.Strode skaidro: ja privātmājai pieslēgumu būvē būvkomersants saskaņā ar apliecinājuma karti, pašvaldības līdzfinansējums veidos līdz 50 procentiem no pieslēguma būvdarbu kopējām izmaksām, bet nepārsniedzot 1000 eiro par pieslēguma izbūvi. Savukārt, ja darbus veiks pats īpašnieks vai būvkomersants saskaņā ar pievada novietojuma plānu, no pašvaldības varēs saņemt līdzfinansējumu 15 eiro apmērā par viena vesela kanalizācijas tīkla metra izbūvi (ieskaitot skatakas), bet nepārsniedzot 500 eiro par viena pieslēguma izbūvi.

Pieteikumu SIA "Jelgavas ūdens" var iesniegt līdz 15. jūlijam (ieskaitot) – pieteikuma veidlapa pieejama mājaslapā www.jelgava.lv un www.ju.lv. Iesniedzot pieteikumu, jābūt izstrādātam pievadu novietojuma plānam vai apliecinājuma kartei, kā arī nedrīkst būt uzsākta kanalizācijas pievada izbūve.

Izbūvēto pieslēgumu ekspluatācijā pieņems SIA "Jelgavas ūdens", un pēc šī procesa būvniecības ierosinātājam uzņēmuma Abonentu apkalpošanas dienestā jānoslēdz līgums par ūdensapgādes vai kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldība