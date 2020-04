Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) uzņēmumi līdz maija vidum plāno izstrādāt mobilo lietotni Covid-19 kontaktpersonu noteikšanai atbilstoši epidemiologu prasībām, otrdien video preses konferencē sacīja "Web & Mobile" risinājumu izstrādes kompānijas "MakIT" valdes priekšsēdētājs Arvis Zeile.

Viņš uzsvēra, ka lietotne līdz šim testēta apmēram trīs nedēļas, lai pārliecinātos, ka tā strādās visās operētājsistēmās un atbildīs noteiktajām epidemiologu prasībām.

Zeile skaidroja, ka lietotne būs praktisks un drošs IKT risinājums, kas būtiski atbalstīs Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologus, ļaujot efektīvāk konstatēt slimnieku kontaktpersonas. Iedzīvotājiem lietotni būs nepieciešams instalēt viedierīcē, lai tā ar "Bluetooth" signāliem apmēram divu metru attālumā varētu sazināties ar citām ierīcēm, kurām ir šī lietotne.

Viņš skaidroja, ka lietotnē notiks šifrēta datu apmaiņa, līdz ar to lietotnē kontaktpersonas uzrādīsies anonīmi. Savukārt, ja iedzīvotājs būs saslimis ar Covid-19 vīrusu, viņam tiks izsniegts speciāls kods, kas būs jāievada lietotnē. Līdz ar koda ievadi izpildīsies mehānisms, kas lokāli mēģinās saprast, vai šī ierīce bijusi kontaktā. Dati lietotnē uzglabāsies 14 dienas - pēc tam tie automātiski dzēsīsies.

Lai lietotne strādātu, būs nepieciešams viedierīcē atstāt ieslēgtu "Bluetooth" signālu.

"Ģeogrāfijas datus mēs nekādā veidā neapstrādāsim un nekur nesūtīsim," skaidroja Zeile.

Viņš atzīmēja, ka lietotne izstrādāta, lai cilvēkiem sniegtu iespēju piedalīties vīrusa apkarošanā, kā arī lai atbalstītu SPKC speciālistus. Lietotne nodrošinās arī informāciju par Covid-19 simptomiem un kā rīkoties saslimšanas gadījumā.

Mobilo sakaru operatora "Latvijas mobilais telefons" (LMT) viceprezidents Ingmārs Pūķis stāstīja, ka būs nepieciešama iedzīvotāja piekrišana, lai uzkrāto informāciju nodotu SPKC speciālistiem. Lietotne īpašnieks būs SPKC.

Tāpat viņš norādīja, ka lietotne būs vienkārša un to spēs patērēt arī vecāka gadījuma cilvēki. "Lai lietotne būtu veiksmīga, tai būs vienkāršai jebkuram. Visticamāk, ka lietotne nebūs bērniem vecumā līdz desmit gadiem un cilvēkiem virs 80 gadiem," stāstīja Pūķis.

Viņš arī apgalvoja, ka lietotne būs bezmaksas un brīvprātīga, kā arī tiks izmantota vienīgi Covid-19 apkarošanas mērķiem. Lietotne darbosies, ievērojot cilvēktiesības, Eiropas Savienības regulējumu, kā arī ievēros datu apstrādes drošību.

Pūķis atklāja, ka lietotnes izstrādē no biznesa sektora piedalās LMT, "Mak IT", "TestDevLab", "Zippy Vision", "ITcentrs" un nevalstiskās organizācijas "TechHub Riga" līdzdibinātājs Andris Bērziņš. No akadēmiskā un valsts sekota atbalstu sniedz Valsts prezidents un Valsts prezidenta kanceleja, SPKC, Veselības ministrija, Datu valsts inspekcija, "NATO StratCom" un Latvijas Universitāte. Savukārt digitālās komunikācijas partneri ir "Nord DDB Riga", "Deep White", "Wrong" un "Mobilly".

Pūķis atzīmēja, ka šādas kopīgas Eiropas iniciatīvas ir svarīgas, īpaši, kad tiek izmantoti līdzīgi kodi lietotnes izstrādei. Viņš skaidroja, ka līdzīgie kodi būs pamats tam, ka nākotnē, atverot valstu robežas, lietotne strādās arī citās Eiropas valstīs.

Savukārt Veselības ministrijas galvenais infektologs Uga Dumpis minēja, ka ieviesto drošības pasākumu dēļ Latvijai ir labi sasniegumi Covid-19 izplatības ierobežošanā. Tostarp viņš minēja, ka Latvijā šobrīd ir otrs labākais rādītājs Eiropā pēc saslimušo un mirušo pacientu skaita, bet ieviesto ierobežojumu ziņā, proti, ņemot vērā, cik brīvi iedzīvotājiem tiek ļauts pārvietoties, Latvija starp citām Eiropas valstīm ir trešajā vietā.

Dumpis arī norādīja, lai būtu iespējams efektīvi mazināt ierobežojumus, nepieciešams pielietot pasaulē atzītas metodes - īstenot plaša mēroga testēšanu, kontaktpersonu meklēšanu, kā arī mobilo lietotņu izmantošanu abu iepriekš minēto mērķu efektīvākai nodrošināšanai.

Viņš piebilda, tas, cik efektīva būs šāda lietotne, būs atkarīgs no cilvēku iesaistes, tomēr, pat, ja to lietos neliela daļa, lietotne sniegs pozitīvu efektu.

Savukārt SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta Infekciju slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas vadītāja Elīna Dimiņa skaidroja, ka, mazinoties ierobežojumiem, pieaugs cilvēku savstarpējā kontaktēšanās, tādējādi gan epidemiologiem, gan sabiedrībai kopumā varētu rasties jauni izaicinājumi, bet tam varētu palīdzēt šāda lietotne.

"Aplikācijas mērķis nav tikai palīdzēt SPKC, bet gan sniegt iespēju sabiedrībai līdzdarboties," minēja SPKC pārstāve, piebilstot, ka lietotne sniegtu iespēju iedzīvotājiem tiešā veidā iesaistīties Covid-19 izplatības mazināšanā.

Tostarp Dimiņa norādīja, ka lietotne varētu palīdzēt ekonomēt laiku, kas nepieciešams saslimušo kontaktpersonu apzināšanai. "Ātrāk varēsim atrast kontaktpersonas un noskaidrot saslimšanas gadījumus," viņa sacīja.

Jau vēstīts, ka līdz 12.maijam Latvijā saistībā ar koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojošu pasākumu.

