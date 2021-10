Līdz šim ar remigrācijas koordinatora palīdzību Zemgalē ir atgriezušies 323 Latviju pametušie iedzīvotāji

Kopš remigrācijas projekta sākumā ar remigrācijas koordinatora palīdzību Zemgalē ir atgriezušies 323 Latviju pametušie iedzīvotāji, informēja Zemgales plānošanas reģionā.

2020.gadā Zemgales plānošanas reģionā no ārzemēm atgriezās 158 personas, un remigrācijas koordinatore Anete Spalviņa sagatavoja 400 individuālos piedāvājumus. Pārsvarā tie ir cilvēki no Lielbritānijas, ko skāris breksits, taču cilvēki atgriežas arī no ASV, Turcijas, Dānijas, Īrijas, Vācijas, Norvēģijas, Somijas un citām valstīm.

Šogad ir atgriezušās 73 personas un ir sagatavoti 282 individuālie piedāvājumi.

Ikdienā ar remigrācijas koordinatori sazinās cilvēki, kuri vēl dzīvo ārzemēs un plāno atgriezties, kā arī tie, kuri jau ir pārcēlušies.

"Es primāri palīdzu, konsultējot par to, kādas formalitātes ir jāsakārto, vēl atrodoties mītnes zemē. Visbiežāk tie ir dokumenti par bezdarbnieka pabalsta eksportu, veselības apdrošināšanu, pabalstiem. Nereti ir jāstrādā arī ar nepilsoņu jautājumiem, piemēram, sievietes vīrs ārzemnieks nesaprot latviešu valodu, un ir jāpalīdz viņam integrēties," skaidroja Spalviņa.

Tāpat cilvēkiem ir neskaidrības par veselības aprūpi, sociālo palīdzību, mājokļa atrašanu un pat kreditēšanu.

Bieži Spalviņa konsultē arī jautājumos par nodarbinātību. Tāpat viņa palīdz sagatavot un pārtulkot CV. Viņa novērojusi, ka izaicinošākie ir jautājumi par dzīvesvietu, jo pašvaldībām nav dzīvojamā fonda, tāpēc cilvēkiem nav iespējas sākumā līdz sava mājokļa atrašanai apmesties pašvaldības dzīvoklī.

Spalviņas pieredze liecina, ka visbiežāk atgriežas cilvēki, kuru ģimenē ir bērni piecu līdz sešu gadu vecumā un kuri vēlas, lai atvases turpmāk mācītos latviskā vidē, apgūtu valodu.

Nereti Spalviņa konsultē sievietes un viņu ģimenes, kas izveidojušās ārzemēs. Viņas parasti iepriekš ir strādājušas ražošanā, preču pakošanā, sociālās aprūpes jomā vai bijušas mājsaimnieces. "Bieži vien cilvēki ārzemēs ir pavadījuši desmit, pat 15 gadus, tāpēc ir arī jautājumi par integrēšanos un psiholoģisko atbalstu," atzina Spalviņa.

Lielākā daļa remigrantu Zemgales plānošanas reģionā ir pārcēlušies uz Jēkabpili un Jelgavu. Tāpat iecienīta izvēle ir Dobele un Bauska. Remigranti pārsvarā apmetas savu draugu un ģimenes tuvumā, vietās, kur ir dzīvojuši agrāk. Tomēr nereti pēc kāda laika, ja neizdodas atrast darbu, viņi pārceļas uz Rīgu. Tāpat ir gadījumi, kad viens no vecākiem turpina braukt pelnīt naudu uz ārzemēm.

Remigrācijas projekts 2018.gadā sākās kā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pilotprojekts, bet pašlaik tā ir plānošanas reģionu pamatfunkcija. Latvijā kopumā ir pieci plānošanas reģioni, un katrā no tiem ir pa vienam koordinatoram.

Remigrācijas koordinatora konsultācijai ir iespējams pieteikties tīmekļa vietnē "paps.lv". Pirms pandēmijas cilvēki varēja ierasties uz konsultāciju arī klātienē, bet pašlaik visas konsultācijas tiek sniegtas e-pastā un telefoniski. Remigrācijas koordinatori konsultē latviešus diasporā - repatriantus un Latvijas valstspiederīgos.

Spalviņa uzskata, ka remigrācijas koordinatori ir svarīgs atbalsts cilvēkiem, kuri apsver iespēju atgriezties.

"Mēs palīdzam spert pirmos soļus, lai atgriešanās nebūtu apjukuma un neziņas pilna. Vēl esot mītnes zemē, mēs palīdzam sakārtot dokumentus, ko nepieciešams veikt tur. Pamazām palīdzam iekārtot bērnus skolā un bērnudārzā, atrast dzīvesvietu un darbu. Kopā tas nav tik sarežģīts process," skaidroja viņa.

Remigrācijas koordinatore gan nenoliedz, ka process jebkurā gadījumā nav viegls. Jo īpaši, ja ārzemēs ir dzīvots ilgu laiku, un nav vietējā bankas konta un "SmartID". Tāpat tas ir ilgs process, bieži vien aizņem gadu, reizēm pat divus.

Pie remigrācijas koordinatores cilvēki mēdz vērsties arī pusotru gadu pēc atgriešanās.

Foto: Zemgales plānošanas reģions