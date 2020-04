Līdz šim izveseļošanās no Covid-19 Latvijā apstiprināta 16 cilvēkiem, pirmdienas preses konferencē pavēstīja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Pacienti, kuriem laboratoriski apstiprināts Covid-19, pārtraukt karantīnu un doties ikdienas gaitās drīkst tikai ar ārsta atļauju. Cilvēku uzskata par veselu pēc klīnisko simptomu izzušanas un ja divi atkārtoti testēšanas rezultāti uz Covid-19 ir negatīvi.

Perevoščikovs sacīja, ka no 75 izmeklētajiem Covid-19 pacientiem 16 gadījumos abi atkārtotie pārbaudes testi bijuši negatīvi, tādējādi galēji apliecinot viņu atveseļošanos.

"Izveseļoties var fiziski, kad cilvēkam pazūd simptomi, bet lai dotu iespēju cilvēkam turpināt ikdienas gaitas un noslēgtu darba nespējas lapu, nepieciešams pārliecināties, vai viņš ir patiesi izveseļojies, jo pastāv iespēja, ka pacients pēc izveseļošanās var izdalīt šo vīrusu līdz divām nedēļām," skaidroja epidemiologs.

Tikmēr 29 no minētajiem 75 sasirgušajiem veikts pirmais kontroles tests un visiem to rezultāts bijis negatīvs. Tomēr, lai noteiktu šo pacientu atveseļošanos no Covid-19, viņiem jāveic vēl viens tests un arī tam jābūt negatīvam.

Vienlaikus 30 gadījumos, pēc simptomu pazušanas pacientiem veicot Covid-19 testu, joprojām uzrādījies pozitīvs rezultāts.

Zināms, ka kopumā 111 saslimšanas gadījumos pagājušas vairāk nekā 14 dienas kopš Covid-19 konstatēšanas. Tas nozīmē, ka 36 pacientiem joprojām nav veikti kontroltesti. Perevoščikovs norādīja, ka primāri var būt divi iemesli, kāpēc radusies šāda situācija. Proti, vai nu sasirgušajam joprojām ir slimības simptomi vai arī ģimenes ārstam vēl nav bijis iespējams noorganizēt pārbaudi.

Tikmēr SPKC epidemiologu aktīvajā novērošanā jau ir 2500 kontaktpersonas jeb cilvēki, kuriem bija risks saslimt, kontaktējoties ar inficētu personu.

Jau ziņots, ka pēdējā diennaktī noteikti vien deviņi jauni saslimšanas gadījumi ar koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19, kamēr kopumā līdz šim zināms par 542 inficētām personām.

Iepriekšējā diennaktī veikti 773 izmeklējumi personām ar aizdomām par Covid-19, savukārt kopumā līdz šim Latvijā veikti 21 453 izmeklējumi.

Patlaban 44 pacienti ir stacionēti, tajā skaitā 39 ar vidēju slimības gaitu, bet pieci - ar smagu.

Veselības ministrijas galvenais speciālists infektoloģijā Uga Dumpis nedēļas nogalē norādīja, ka salīdzinot ar citām valstīm, Latvijā Covid-19 pandēmijas krīzē izskatās pieklājīgi. Viņš sacīja, ka Latvijā patlaban "cilvēkiem atļauts kustēties samērā brīvi un arī skaitļos, salīdzinot ar citām valstīm, izskatāmies pieklājīgi".

Foto: pixabay.com