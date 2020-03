Līdz šim Latvijā no Covid-19 varētu būt atveseļojušies aptuveni 30 cilvēki; pašizolācijā atrodas vismaz 2200

Līdz šim Latvijā no jaunā koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 varētu būt atveseļojušies aptuveni 30 cilvēki, savukārt pašizolācijā atrodas vismaz 2200 Latvijas iedzīvotāji, aģentūrai LETA pastāstīja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) eksperts Jurijs Perevoščikovs.

Perevoščikovs skaidroja, ka epidemiologi par Covid-19 pacientu tuvajām kontaktpersonām identificējis aptuveni 2200 cilvēkus. Šiem cilvēkiem 14 dienas ir jāievēro pašizolācija, paliekot mājās, un jānovēro savas veselības stāvoklis.

Minētie cilvēki ir Covid-19 slimnieku gan ģimenes locekļi, kolēģi, pacienti, draugi. "Vīruss nešķiro," teica Perevoščikovs.

Speciālists skaidroja, ka SPKC ik dienu informē par unikālajiem diennaktī veiktajiem testiem, proti, ikdienas statistikā neietilpst tie testi, kas veikti līdz šim jau slimai personai, lai noteiktu, vai ir notikusi izveseļošanās. Dati par atkārtotajiem testiem pagaidām nav sistematizēti.

SPKC kontaktējas ar ģimenes ārstiem, kuriem ir galavārds saistībā ar to, vai personu var uzskatīt par atveseļojušos no Covid-19. Perevoščikoks skaidroja, ka ģimenes ārstam ir jāorganizē kontroles testi un par to jāpaziņo. Vakar SPKC audiokonferencē ģimenes ārstiem atgādināja minēto prasību.

Ģimenes ārsti SPKC jau paziņojuši par aptuveni 30 vairs neinfekcioziem cilvēkiem. SPKC gan vēlas ar šiem cilvēkiem atkārtoti sazināties, lai noskaidrotu pilnīgu informāciju.

"Viņi noteikti ir izveseļojušies, bet mēs gribam būt pārliecināti, ka viņi ir atbrīvojušies no vīrusiem," piebilda speciālists.

Vērtējot situāciju visā pasaulē, izslimošana un atbrīvošanās no vīrusa prasa aptuveni vienu mēnesi, stāstīja Perevoščikovs. Līdz ar to, lai saskaitītu datus, tāpat nepieciešams aptuveni mēnesis.

Kā ziņots, Covid-19 pēdējā diennaktī apstiprināts vēl 22 cilvēkiem, līdz ar to kopumā ar to valstī saslimuši 398 cilvēki. Patlaban ārstniecības iestādē ir stacionēti 27 Covid-19 pacienti, no viņiem 24 ir ar vidēju slimības gaitu, bet trīs - ar smagu.

Perevoščikovs 25.marta preses konferencē paziņoja, ka epidemiologiem vairs neizdodas iegūt informāciju par vairāku Covid-19 slimnieku inficēšanās gaitu, līdz ar to uzskatāms, ka Latvijā ir sākusies Covid-19 transmisija sabiedrībā.

Jau ziņots, ka no 13.marta līdz 14.aprīlim Latvijā saistībā ar Covid-19 vīrusu izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojošu pasākumu ar mērķi ierobežot vīrusa izplatību.

Foto: pixabay.com